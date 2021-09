Pogoj PCT bodo na Petrolu preverjali pred točenjem goriva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zagotovo se bodo pojavljale daljše čakalne vrste na in pred bencinskimi servisi," so navedli na Petrolu.

"Zagotovo se bodo pojavljale daljše čakalne vrste na in pred bencinskimi servisi," so navedli na Petrolu. Foto: STA

Na Petrolovih bencinskih črpalkah bodo izvajanje pregleda izpolnjevanja pogoja PCT pri strankah preverjali pred točenjem goriva in pred vstopom v prodajalno. "Točenje goriva bo na vsakem točilnem mestu tehnično onemogočeno pred potrditvijo izpolnjevanja pogoja PCT," so pojasnili v družbi, kjer zaradi ukrepa pričakujejo tudi čakalne vrste.

Osebje bo na zunanjem delu prodajnega mesta šele po preverjanju in posledično izpolnjenem pogoju PCT strankam odobrilo in omogočilo točenje goriva. Po točenju pa bodo plačilo lahko izvedli v prodajalni, so pojasnili na Petrolu.

Še vedno bo omogočeno brezstično plačevanje, brez vstopa v prodajalno, in sicer z neposrednim plačilom pri točilnem mestu z aplikacijo Na poti, z mobilno denarnico mBills, s plačilnimi karticami prek Petromatov.

Pričakujejo daljše čakalne vrste

Kot so zapisali v Petrolu, je popolno izpolnjevanje zahtev vladne odredbe izjemno zahtevno, saj zahteva angažiranje dodatnih zaposlenih, višje stroške poslovanja in predvsem spreminjanje ustaljenih navad pri kupcih.

"Zaradi tega se Petrol že zdaj vsem strankam opravičuje za nevšečnosti, ki se bodo zgodile zaradi zahtev odloka. Vsekakor pričakujemo podaljšanje časa izvajanja storitve in posledično tudi težave s pretokom vozil na prodajnih mestih, saj se bodo zagotovo pojavljale daljše čakalne vrste na bencinskih servisih in pred njimi," so navedli.

Petrol: Bencinski servisi bi morali še naprej spadati med izjeme

Družba je sicer takoj po objavi odloka dala pobudo za spremembe in pristojne pozvala, naj znova proučijo ustreznost novih, strožjih ukrepov na bencinskih servisih. "Na prodajnih mestih namreč že danes zagotavljamo vse zaščitne ukrepe, razkužila za potrošnike, zaščitne rokavice, v prodajalne na bencinskem servisu vstopajo potrošniki posamično, polnjenje goriva se izvaja na odprtem prostoru in šele po koncu točenja goriva plačajo gorivo, ki je že v njihovi posesti, v prodajalni pa se izvede le plačilo," so zapisali. Menijo, da se bencinski servisi ne morejo primerjati z drugimi trgovinskimi podjetji oziroma prodajalnami.

Želijo si, da bi odločevalci izdali jasna navodila oziroma kriterije, kako ustrezno in pravilno izvajati prodajno storitev, da se bodo vsi prodajalci goriv na bencinskih servisih v državi lahko držali vseh enakih zahtevanih ukrepov. Družba Petrol tudi predlaga, da bi bencinski servisi morali še naprej spadati med izjeme pri izvajanju storitev brez preverjanja pogoja PCT, saj poleg specifičnega prodajnega postopka pogonska goriva spadajo med osnovne življenjske izdelke in potrebščine.

Vstop v banke, hranilnice in na sodišča brez pogoja PCT ne bo mogoč

Izpolnjevanje pogoja PCT bodo preverjala tudi sodišča. Vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti na slovenskih sodiščih, pri čemer dejavnost sojenja ni opredeljena kot izjema, morajo izpolnjevati pogoj PCT, so opozorili na vrhovnem sodišču.

Prav tako je za obisk banke in hranilnice je od srede treba izpolnjevati pogoj PCT. Kot so danes sporočili z Združenja bank Slovenije (ZBS), bo vstop osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, onemogočen.

Na mestnih avtobusih bodo izpolnjevanje pogoja PCT preverjali kontrolorji in inšpektorji

adzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT bodo na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) opravljali njihovi kontrolorji in zdravstveni inšpektorat. "Če potnik pogoja ne bo izpolnjeval, torej ne bo na vpogled imel dokazila, da je cepljen, testiran oziroma je okužbo s koronavirusom prebolel, bo moral zapustiti avtobus," so sporočili iz družbe.