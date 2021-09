Naval na cepilne centre po Sloveniji #video

V cepilnih centrih po Sloveniji opažajo izjemno povečano zanimanje za cepljenje proti bolezni covid-19. V Mariboru se je tako tedensko s prvim odmerkom donedavna cepilo manj kot 1.000 ljudi, minuli teden pa že skoraj 1.600. "V preteklem tednu smo s prvim odmerkom pocepili 1588 ljudi, teden prej pa le 960," je danes povedal dr. Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Podobno je tudi v Murski Soboti, kjer so zgolj v petek cepili skoraj toliko ljudi kot običajno v celotnem tednu. "Nekaj tednov smo spremljali trend, ko je bilo tedensko cepljenih okrog tisoč posameznikov. Zdaj jih je bilo toliko v skoraj v enem dnevu," je za Planet TV dejala Edith Sapač Žižek, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Na vrhu po deležu cepljenih sta še naprej zasavska in koroška regija, najnižji delež cepljenih pa je v Podravju. Foto: Reuters

Tako v Murski Soboti kot v Mariboru povečano zanimanje za cepljenje povezujejo z napovedano širitvijo obveznosti PCT pogojev na vse več področij. Zdravstveni domovi bodo še naprej cepili vse nenaročene paciente, ki se bodo oglasili na cepilnih mestih, a zaradi lažje organizacije dela pred prihodom na cepljenje prosijo za telefonski klic in naročilo. Na zalogi so vsa cepiva.

Daljše vrste čakajočih je bilo mogoče danes opaziti tudi na več cepilnih mestih v Ljubljani in pred cepilnim mestom Zlatorog v Celju. Tako je bilo v Ljubljani pred Zdravstvenim domom na Metelkovi ulici:

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Medtem ko se vrste za cepljenje daljšajo, se vrste za testiranje nekoliko krajšajo

To se ob porastu zanimanja za cepljenje dogaja tudi zato, ker testi niso več brezplačni, meni Edith Sapač Žižek, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota.

"Seveda je to povezano tudi s tem, da je uvedena možnost samotestiranja, ki so ga nekateri v prejšnjem tednu že uspešno implementirali. Drugi bodo to storili v tem tednu in na ta način bomo najbrž imeli manj testirancev."