Navzven je Katherine Greenall delovala kot vsaka druga predana mati samohranilka z redno službo in dvema otrokoma. V resnici pa je v ozadju vodila izjemno premeteno prevaro, s katero je svojemu delodajalcu ukradla skoraj 450 tisoč funtov oziroma približno 525 tisoč evrov in denar porabila za kozmetične posege, luksuzne hotele ter celo darila TikTok vplivnežem.

29-letnica iz St. Helensa pri Liverpoolu je bila ta mesec obsojena na 28 mesecev zapora zaradi goljufije, s katero je podjetju Car.co.uk odtujila 443.523 funtov oziroma približno 525 tisoč evrov. Kot računovodkinja je z izdelovanjem lažnih računov, prikrivanjem nakazil in manipulacijo z dokumenti izvajala prevaro, ki jo je vodila skoraj leto in pol.

Najbolj neverjeten del zgodbe?

Več kot 300.000 funtov oziroma 354 tisoč evrov je porabila za virtualne kovance TikTok, s katerimi je obdarovala svoje najljubše vplivneže. Ti kovanci se uporabljajo za podpiranje ustvarjalcev vsebin med neposrednimi prenosi, ti pa v zameno omenjajo uporabnike v svojih videih.

Preostanek denarja je potrošila za dopuste, nakupovanje na Amazonu, bivanja v hotelih in kozmetične tretmaje. Med obravnavo je trdila, da ni živela razkošno, temveč naj bi sredstva sprva porabila za osnovne potrebe. A fotografije z njenega profila na družbenih omrežjih prikazujejo drugačno zgodbo: zabave, lepotni posegi in luksuzni prosti čas, poroča Daily Mail.

Obsojena mati dveh otrok, ki trenutno živita pri njeni sestri, je dejala, da je začela jemati denar v obdobju osebne stiske. Foto: Facebook

Greenallova je svojo pot v podjetju začela kot prva zaposlena in se s časom povzpela do položaja vodje računov. Vodstvo jo je opisovalo kot ključno pri rasti podjetja, ki je zraslo iz nič. Toda zaupanje se je sesulo, ko so v podjetju začeli opažati izpade v dobičku in ugotovili, da so nekatera nakazila pristala na njenem osebnem računu.

Preiskava je pokazala, da je Greenallova med januarjem 2023 in majem 2024 izvedla več kot 120 nepooblaščenih nakazil. Začela je s skromnimi zneski po 200 funtov, ki so se do spomladi 2024 razvili v več deset tisoč funtov visoka nakazila. Najvišje enkratno nakazilo je znašalo 20.000 funtov.

V zadnjih tednih pred razkritjem je skoraj spravila podjetje do bankrota, 30 sodelavcev pa v nevarnost izgube službe. Preden so jo razkrinkali, se je iz pisarne izmuznila s pretvezo o družinski nujnosti. Teden dni kasneje je priznala prevaro.

Vodstvo podjetja poudarja, da ne gre za žnsko, ki bi se v stiski znašla na napačni poti, temveč za premeteno in dolgotrajno izkoriščanje zaupanja: "To ni bila impulzivna napaka. Bila je organizirana, vztrajna in globoko manipulativna prevara," je dejal ustanovitelj Steven Jackson.

Trdi, da je bila z aplikacijo zasvojena

Obsojena mati dveh otrok, ki trenutno živita pri njeni sestri, je dejala, da je začela jemati denar v obdobju osebne stiske, TikTok pa naj bi ji ponujal pobeg in tolažbo. Trdi, da je bila zasvojena z aplikacijo, a formalne diagnoze ni imela.

Sodišče je njeno dejanje označilo za 'masovno krajo' in jo obsodilo na zaporno kazen. Sodnik je zaključil: "To je tragedija za vaša otroka, a vaše dejanje je povzročilo preveč škode, da bi kazen lahko izpustili."

Iz podjetja so uspeli izterjati le 2000 funtov od ukradenega zneska. Želijo si, da bi njihov primer opozoril tudi druge podjetnike, kako hitro lahko zaupanja vredna oseba povzroči nepovratno finančno škodo.

Ob tem so izpostavili tudi pomanjkanje nadzora nad porabo TikTok kovancev, saj platforma od vsakega nakupa prejme provizijo, a nobenega sistema omejevanja porabe ni. "Če bi to bila platforma za igre na srečo, bi bila regulacija bolj stroga," so zaključili.