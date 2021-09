CDC odobril poživitveni odmerek cepiva Pfizer tudi za zaposlene v izpostavljenih poklicih

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je danes priporočil uporabo poživitvenega odmerka cepiva Pfizer za starejše od 65 let, odrasle s kroničnim boleznimi ter tiste, ki so zaradi svojega dela izpostavljeni velikemu tveganju okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije.

To pomeni, da bo v ZDA do poživitvenega odmerka upravičenih približno 26 milijonov ljudi, med njimi 13 milijonov starejših od 65 let, je sporočil CDC. Tretji odmerek cepiva za omenjene skupine je priporočil najmanj šest mesecev po prejemu drugega odmerka.

Poživitveni odmerek za starejše od 65 let

Odločitev je CDC sprejel, potem ko je Uprava za prehrano in zdravila (FDA) v sredo odobrila poživitveni odmerek Pfizerja za starejše od 65 let, tiste z zdravstvenimi težavami ter zdravstvene delavce in vse, ki so pri opravljanju poklica izpostavljeni veliki nevarnosti okužbe.

Nekaj zmede je sprožila predhodna odločitev strokovnega odbora CDC, ki v četrtek tretjega odmerka ni priporočil za zaposlene v dejavnostih z večjim tveganjem. Vendar pa je CDC to odločitev preglasoval in priporočil poživitveni odmerek za vse tri skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Direktorica CDC Rochelle Walensky je dejala, da je morala agencija ukrepati na podlagi "zapletenih, pogosto nepopolnih podatkov" za dobrobit javnega zdravja. "Verjamem, da lahko najbolje zadovoljimo potrebe javnega zdravja v državi tako, da starejšim, tistim v ustanovah za dolgotrajno oskrbo, ljudem z zdravstvenimi težavami in odraslim z visokim tveganjem bolezni zaradi poklicne in institucionalne izpostavljenosti zagotovimo poživitvene odmerke," je dejala, poroča AFP.

WHO za ogrožene covidne bolnike priporočila zdravljenje s protitelesi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je priporočila zdravljenje covida-19 s koktajlom protiteles švicarskega farmacevtskega giganta Roche in ameriškega biotehnološkega podjetja Regeneron, a le pri bolnikih z večjim tveganjem za hospitalizacijo in hudo bolnih brez lastnih protiteles na covid-19.

Kombinacijo protiteles naj bi za zdravljenje ponudili tistim, ki sicer nimajo hujše oblike covida-19, a pri njih obstaja večje tveganje za hospitalizacijo - denimo pri starejših ali tistih s predhodnimi boleznimi. Koktajl naj bi bil namenjen tudi kritično bolnim brez lastnih protiteles na covid-19, izhaja iz priporočila WHO, objavljenega v zdravstveni reviji British Medical Journal.

"Za vse druge covidne bolnike ni verjetno, da bi bile koristi tega zdravila protiteles bistvenega pomena," glede terapije ocenjuje WHO v stališču, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.