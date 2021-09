Urška Bačovnik Janša se je cepila že tretjič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urška Bačovnik Janša je na svojem profilu na Twitterju sporočila, da se je cepila s tretjim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19. Danes je sicer Evropska agencija za zdravila (EMA) sporočila, da bi o morebitnem poživitvenem odmerku cepiva podjetja Pfizer za starejše od 16 let lahko odločala v začetku oktobra.

Žena premierja Janeza Janše je na Twitterju objavila fotografijo s pripisom tretjič. Urška Bačovnik Janša, ki je zaposlena kot zdravnica v Splošni bolnišnici Celje, je že tretjič nastavila roko in se cepila s poživitvenim odmerkom.

Strokovna skupina za cepljenje poživitveni odmerek zaenkrat priporoča stanovalcem domov za starejše, drugim starejšim od 70 let in posebej ranljivim kroničnim bolnikom. V zadnjih priporočilih piše, da se za tretji odmerek uporabi cepivo mRNA.

V Sloveniji je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 po podatkih vlade cepljenih 1.102.444 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 976.857 oseb oziroma 46 odstotkov vse populacije.



Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 62 odstotkov prebivalcev, z vsemi odmerki pa 55 odstotkov. Med starejšimi od 50 let jih je s prvim odmerkom cepljenih 73 odstotkov, z vsemi pa 67 odstotkov. V sredo so cepili 7.173 ljudi.

EMA naslednji mesec o poživitvenem odmerku cepiva

EMA je danes sporočila, da bi lahko v začetku oktobra odločila o morebitnem poživitvenem odmerku cepiva proti covidu-19 podjetja Pfizer za starejše od 16 let. Obenem naj bi sprejela odločitev o morebitnem dodatnem odmerku cepiva podjetij Pfizer in Moderna pri osebah z oslabljenim imunskim sistemom in starejših.

Razpoložljivi podatki kažejo, da imunost proti covidu-19 po začetnem cepljenju sčasoma oslabi, je na redni novinarski konferenci v Amsterdamu danes dejal vodja strategije za cepljenje pri agenciji Marco Cavaleri.

Zato agencija zdaj ocenjuje vlogo Pfizerja za uporabo poživitvenega odmerka vsaj šest mesecev po drugem odmerku pri starejših od 16 let. Cilj poživitvenega odmerka je obnovitev zaščite po določenem obdobju od prejema cepiva proti covidu. "Rezultat te analize je predviden v začetku oktobra, razen če bodo potrebne dodatne informacije," je dejal Cavaleri.

Ema je doslej za uporabo v EU odobrila štiri cepiva, in sicer proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca in Janssen Pharmaceutica NV.