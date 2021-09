Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je cepilnim centrom danes razdelil 118.840 odmerkov cepiva proti covidu-19. Izpolnili so vsa naročila cepilnih centrov za cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca, razdelili pa so tudi 21.600 odmerkov Janssna, ki je trenutno najbolj zaželeno cepivo.

Cepilni centri so sicer skupno naročili 39.000 odmerkov Janssna, povpraševanje po katerem se je močno povečalo minuli teden, ko je vlada z odlokom precej razširila nabor okoliščin, v katerih je treba izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Temu je namreč mogoče zadostiti že takoj po cepljenju s prvim in edinim odmerkom s tem cepivom.

Želje večje od trenutnih zalog cepiva

Kot so pojasnili na NIJZ, so cepilni centri danes dobili sorazmeren delež naročenih odmerkov Janssna, saj v Sloveniji trenutno ni dovolj tega cepiva, da bi lahko zadostili vsem željam.

Tako so na primer v mariborskem kliničnem centru prejeli 500 odmerkov tega cepiva, cepljenje brez predhodnega naročanja pa poteka vsak delovnik od 8. do 22. ure, med vikendom pa med 8. in 18. uro.

V UKC Ljubljana bodo z Janssnom cepili v petek od 12. do 14. ure, pa tudi v kranjskem zdravstvenem domu, kjer so z Janssnom danes cepili naročene, v petek pa bo potekalo odprto cepljenje. Tako v soboto kot nedeljo bo odprto cepljenje z Janssnom potekalo tudi v cepilnem centru Zdravstvenega doma Ljubljana, in sicer od 7. do 14. ure.

Koordinator za logistični del cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin je v torek dejal, da se vlada trudi zagotoviti dodatne količine cepiva proizvajalca Janssen, poleg odmerkov, ki so Sloveniji zagotovljeni glede na delež prebivalstva znotraj Evropske unije. Danes je za STA pojasnil, da se o tem poskuša dogovoriti s kakšno drugo državo.

NIJZ je danes sicer razdelil še 91.140 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, 4900 odmerkov Moderne in 1.200 odmerkov AstraZenece.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.102.444 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 976.857 oseb oziroma 46 odstotkov celotne populacije.



Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 62 odstotkov prebivalcev, z vsemi odmerki pa 55 odstotkov. Med starejšimi od 50 let jih je s prvim odmerkom cepljenih 73 odstotkov, z vsemi pa 67 odstotkov. V sredo so cepili 7173 ljudi.