Spet visoko število novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so v Sloveniji opravili 5.618 PCR-testov in z njimi potrdili 1.011 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 18 odstotkov vseh testov, kar je nekoliko manj kot dan prej (20 odstotkov). Prejšnjo sredo smo v Sloveniji potrdili 1.325 okužb, kar je 23,7 odstotka več kot to sredo.