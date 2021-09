Na neprijavljenem protestu nasprotnikov ukrepov za zdaj pet kršitev

Na sredinem shodu nasprotnikov uvajanja pogojev PCT, ki se ga je po oceni policije udeležilo okrog 8.000 ljudi, so policisti do zdaj zaznali pet kršitev. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, ki je varovala neprijavljeni shod, nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo v primerih dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali.

Na ljubljanskem Trgu republike pred parlamentarnim poslopjem so se v sredo znova zbrali nasprotniki uvajanja pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v vse sfere življenja. Tudi tokrat so bile v ospredju zahteve po umiku omejevalnih ukrepov in nasprotovanje oblastem, ki so po mnenju nekaterih govorcev ugrabile državo.

Nekateri odšli že pred 21. uro, nasilja ni bilo

Večina protestnikov je po koncu shoda trg zapustila, nekaj protestnikov pa je ostalo vse do 21. ure. Posamezniki so takrat glasno žvižgali in skandirali, a izbruhov nasilja ni bilo.

Shod je bil neprijavljen

Neprijavljen shod so varovali policisti PU Ljubljana. Kot so sporočili, so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom.

Na shodu so do zdaj zaznali dve kršitvi zakona o javnem redu in miru, kršitev po zakonu o orožju, dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih in eno iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa. Kot so še zapisali, nadaljujejo zbiranje obvestil, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj pa bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.