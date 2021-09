Hojs: Te stranke so ZA, da se na javnih mestih lahko pljuva, zasmehuje, žali, ...

Poslanci so zavrnili novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je med drugim predvidela nove globe za nedostojno vedenje, če ga zazna policist. Minister Hojs se je že odzval.

Poslanci so zavrnili novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je med drugim predvidela nove globe za nedostojno vedenje, če ga zazna policist. Minister Hojs se je že odzval. Foto: STA

Poslanci so na današnjem glasovanju s 43 glasovi za in 44 proti zavrnili novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, v kateri so bile predvidene nove globe za nedostojno vedenje. Navzočih je bilo 88 poslancev.

Novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je predvidela nove globe za nedostojno vedenje, če ga zazna policist, so danes v Državnem zboru podprli poslanci SDS, NSi, SMC, SNS, Robert Polnar iz DeSUS in poslanec narodnosti Ferenc Horváth.

Proti so bili v LMŠ, SD, Levici, SAB, NeP in dva iz DeSUS. Poslanec narodnosti Felice Žiža je bil vzdržan.

Odzivi na zavrnjeno novelo:

Številne kritike na račun višine glob

Predlog je vključeval novo določbo o globah za nedostojno vedenje, ki so ji v večjem delu opozicije nasprotovali, saj so menili, da je njen namen utišati kritike oblasti. V koaliciji pa so pojasnjevali, da gre za preprečevanje pouličnega nasilja.

Koalicijske poslanske skupine so sprva predlagale globo od 500 do 1000 evrov za nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. To pa je naletelo na številne kritike, da se vzpostavlja neenakopraven položaj med državljani in da gre za zastraševanje z namenom utišanja kritik oblasti.

Koalicija bi za nedostojno vedenje kaznovala vse državljane

Koalicija je nato predlog razširila na kaznovanje nedostojnega vedenja do vseh državljanov. Predlog, kot je bil sprejet na matičnem odboru, je tako predvidel, da se z globo kaznuje tistega, ki se "v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve".

Kljub razširitvi na kaznovanje nedostojnega vedenja do vseh državljanov so v večjem delu opozicije ocenili, da namen ostaja enak. Kot so opozarjali, bi v pravni red s to spremembo vnesli zmedo, saj bi šlo za subjektivno odločanje policistov, kar bi lahko imelo za posledice tudi napake in zlorabe. Po njihovem mnenju je nedostojno vedenje ustrezno urejeno že v veljavnem zakonu in potrebe za spremembe ni.

"Gre za nič drugega kot uvajanje verbalnega delikta," je danes dejala Tina Heferle iz LMŠ. Z njo se je strinjala Nataša Sukič iz Levice, ki je menila, da gre za hudo obliko represije. Mojca Škrinjar iz SDS pa je nasprotno izpostavila, da je varnost zelo pomembna vrednota.

Predlog je želel vnesti še nekatere druge rešitve. Tako bi kazni namesto v tolarjih navedli v evrih. Širil bi nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. V zvezi z zbiranjem omenjenih prispevkov pa je predlagal prepoved motenja miru, povzročanja vznemirjenosti in nadlegovanja ljudi. Dodatno je določil prekršek storilca, ki oškodovanca udari večkrat, ne le enkrat. Prav tako je opredelil prekršek s hrupom in natančno opredelil obdobja, ko je dovoljeno pokanje s karbidom.