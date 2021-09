V sredini prometni nesreči pri Domžalah je umrl en človek, eden pa se je poškodoval in so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

Ob 22.26 sta v naselju Količevo v občini Domžale trčili osebni vozili.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili vozišče, osvetljevali kraj dogodka in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Kamnik, Ljubljana in Domžale.

V nesreči je en človek umrl, eden pa se je poškodoval. Poškodovanca so reševalci NMP na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana. Na kraju dogodka so bili tudi policisti in dežurni delavci cestnega podjetja. O vzroku nesreče ne poročajo.