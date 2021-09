Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada voznica je v torek zvečer na Elizejskih poljanah v Parizu zadela več pešcev. Štirje ljudje so bili poškodovani, tri od njih so prepeljali v bolnišnico. Vzrok nesreče še ni znan. Voznico so pridržali.