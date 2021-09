Na plaži na Krku ga je ubila elektrika

"Slišali smo pok in padel je kot pokošen," je tragedijo na otoku Krk opisal eden izmed prisotnih, poroča Jutarnji list. 22-letnik, ki je umrl na kraju tragedije, je skupaj z drugimi sodelavci v večernih urah čistil opremo napihljivega igrišča za najmlajše. Mladeniču so sodelavci takoj priskočili na pomoč, vendar je bilo prepozno. 22-letnika so sicer poskušali oživljati reševalci, ki so na kraj tragedije prispeli v 20 minutah, vendar niso bili uspešni.

Kdo je odgovoren?

Kako je mladenič na eni izmed najbolj priljubljenih plaž na otoku Rupa v središču Malinske prišel v stik z elektriko, še ni jasno. Policijska preiskava še poteka, zato uradnih informacij še ni na voljo. Poleg mož v modrem so prizorišče tragedije obiskali tudi pristojni inšpektorji za varnost pri delu, ki so preverjali, kako je 22-letnik lahko prišel v stik z elektriko in kdo je za tragedijo odgovoren.