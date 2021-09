Napihal 3,2 promila, začetnica zletela s ceste v drevo. Raziskujejo, kje so popivali.

Na območju Policijske postaje Slovenske Konjice so v četrtek dopoldne obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil krepko pod vplivom alkohola. Tudi voznica začetnica je bila za volanom pijana in zapeljala s ceste.

Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice so pri vozniku, ki so ga ustavili v četrtek dopoldne, ugotovili, da je vozil krepko pod vplivom alkohola.

"Alkotest je pokazal, da je imel 1,60 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma 3,2 promila alkohola v krvi. Ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, smo mu vozilo, ki ni bilo registrirano, zasegli. Med vožnjo je storil še več cestnoprometnih prekrškov, zato ga čaka plačilo globe v višini 3.440 evrov," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Še dva pijana voznika na Ravnah na Koroškem

Dva močno alkoholizirana voznika so včeraj obravnavali tudi na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem.

"V nočnih urah smo obravnavali voznico začetnico, ki je na parkirišču trčila v parkirano vozilo in nato zdrsnila čez rob vozišča, kjer je vozilo obstalo naslonjeno na drevo. Voznici začetnici je preizkus z alkotestom pokazal, da je imela 0,78 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali nekaj več kot promil in pol alkohola v krvi. Voznici smo prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem so obravnavali še voznika tovornega vozila, ki mu je preizkus z alkotestom pokazal 0,54 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, so mu tovorno vozilo zasegli. Voznika čaka plačilo 1.400 evrov globe.

Raziskujejo, kje so popivali

Ker je prodaja alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake alkoholiziranosti, prepovedana, policisti zbirajo podatke tudi o tem, kje so vozniki popivali. Po zakonu o omejevanju porabe alkohola bodo po zbranih obvestilih ustrezno ukrepali zoper osebe, ki so jim kljub očitnim znakom pijanosti omogočile uživanje alkohola.

Vožnja pod vplivom alkohola je na območju Policijske uprave Celje še vedno velik problem, so še opozorili.

"Naj spomnimo, da je že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in da je bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih," so opozorili na policiji ter dodali, da se pri tem za polovico zmanjšata ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo.

"Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov. Prav tako se povečujeta reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat," svari policija.