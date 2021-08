Vozniki pijani, brez vozniške, preobremenjeni. Avtocestna policija: prav je, da smo tu!

V takšnih nadzorih, kot so ga policisti opravili v ponedeljek, pogosto sodelujejo tudi druge službe, ki izvedejo naloge iz svojih pristojnosti, kar pomeni celovit in enovit postopek, kjer se zoper hujše kršitelje ukrepa na več področjih. S tem nedvomno zagotavljajo večjo kvaliteto dela in posledično večjo varnost v prometu, so poudarili na Policiji.

V takšnih nadzorih, kot so ga policisti opravili v ponedeljek, pogosto sodelujejo tudi druge službe, ki izvedejo naloge iz svojih pristojnosti, kar pomeni celovit in enovit postopek, kjer se zoper hujše kršitelje ukrepa na več področjih. S tem nedvomno zagotavljajo večjo kvaliteto dela in posledično večjo varnost v prometu, so poudarili na Policiji. Foto: Tamino Petelinšek/STA

V ponedeljek so policisti avtocestne policije skupaj z ljubljanskimi in gorenjskimi policisti, Specializirano enoto za nadzor prometa ter Specializirano enoto za nadzor državne meje izvedli poostren nadzor s poudarkom na kontroli tovornih vozil in avtobusov, prekoračitev hitrosti vožnje ter preostalih kršitev na avtocestnih povezavah na območju Ljubljane in Gorenjske. Skupaj so ustavili in opravili nadzor več kot 100 tovornih vozil in avtobusov ter okoli 20 osebnih vozil. Številke potrjujejo, da so na avtocestah v resnici težave in da je bila odločitev policije o ustanovitvi avtocestne policije, ta bo vseskozi prisotna na avtocestnem križu, pravilna, ugotavljajo na Policiji.

Nadzor so policist opravili skupaj s predstavniki finančne uprave in Inšpekcije za cestni promet ter podjetjem Cestel. Takšna oblika se je že v preteklosti izkazala za zelo uspešno pri zagotavljanju varnosti na avtocestnem križu, so sporočili s Policije.

''V tovrstnih nenapovedanih kratkotrajnih poostrenih nadzorih lahko uspešno odkrivamo hujše prekrške in tudi druga deviantna ravnanja. Usklajeno in vodeno delo več patrulj pomeni, da lahko v določenem obdobju opravimo nadzor nad večjim številom voznikov. V tem primeru voznikov tovornih vozil in avtobusov,'' je v izjavi za medije danes povedal pomočnik vodje Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana Matija Mandelj.

Štiri lokacije - od prehitre vožnje in alkohola do preobremenjenih vozil in voznikov brez počitka

Ob včerajšnjem nadzoru so policisti na štirih različnih lokacijah na nadzornih točkah skupaj ustavili in kontrolirali preko 100 tovornih vozil in avtobusov ter okoli 20 osebnih vozil. Ugotovili so 7 prekoračitev hitrosti, eno vožnjo pod vplivom alkohola voznika tovornega vozila, 10 kršitev v zvezi z obveznimi počitki in odmori, 4 tehnične pomanjkljivosti na tovornih vozilih, 5 nepravilno zavarovanih tovorov, 5 preobremenjenih vozil ter 15 drugih kršitev, ki sojih storili vozniki tovornih vozil.

Iz prometa so izločili 9 tovornih vozil in izrekli eno prepoved nadaljnje vožnje, enemu vozniku pa so odvzeli vozniško dovoljenje za 24 ur. Izdali so 32 plačilnih nalogov in izrekli 4 globe, ki so jih poravnali na kraju dogodka. Izrekli so še 30 opozoril, zoper pravne osebe pa sledi 15 hitrih postopkov.

Zaseg vozil brez registracij ali brez vozniške in še prekoračitve obremenitve vozil

Poleg zgoraj navedenih kršitev so zasegli še dve vozili, in sicer eno tovorno in eno osebno vozilo zaradi vožnje vozil brez veljavnih vozniških dovoljenj, zaradi česar bodo zoper oba voznika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Tovorno vozilo, ki je bilo zaseženo, ni bilo registrirano in je imelo na vozilu nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo temu vozilu. Ugotovljeni sta bili tudi kršitvi voženj izrednih prevozov brez dovoljenj (prekoračeni osni pritiski na izrednih prevozih), eno tovorno vozilo (štiriosno) pa je prekoračilo skupno maso za 30 odstotkov (dovoljeno po pravilniku 31 ton, izmerjena teža 40 ton) in osne pritiske za 40 odstotkov.

''Ocenjujemo, da je takšna oblika dela uspešna, zato bomo s podobnimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnje. Pomembno je, da pri skrbi za varnost sodelujejo tako različne enote policije kot tudi drug deležniki, ki izvajajo nadzor na področju prometa,'' je še dejal Mandelj.

V dveh mesecih kaznovali veliko vinjenih voznikov

Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana in Uprave avtocestne policije je v dveh mesecih od ustanovitve izvedla 11 poostrenih nadzorov na kontrolnih točkah avtocestnega križa, ki ga pokriva. Poostrene nadzore je izvedla v sodelovanju z drugimi enotami in službami, to so Sektor kriminalistične policije, Specializirana enota za nadzor prometa, Specializirana enota za nadzor državne meje, Policijska postaja za izravnalne ukrepe, DARS in Finančna uprava.

Od tega so izvedli 6 nadzorov po metodologiji ''Promil'', v katerih so z alkotestom preizkusili 711 voznikov in ugotovili skupno 25 vinjenih voznikov (12-krat nad 0.52 mg/l alkohola v izdihanem zraku, 13-krat do 0.52 mg/l alkohola v izdihanem zraku), 4 vozniki so vozili pod vplivom prepovedanih drog, 2 osebi pa so pridržali do iztreznitve.

''Med drugim smo obravnavali tujca, državljana Hrvaške, ki je vozil pod vplivom alkohola (vrednost 1.04 mg/l alkohola v izdihanem zraku). Odrejeno mu je bilo pridržanje, naslednji dan pa je bil sproveden takojšnji postopek na Okrajnem sodišču v Kočevju,'' pa je povedal direktor Uprave avtocestne policije Andrej Jurič.

Enota je v sodelovanju s podjetjem Cestel opravila 3 nadzore nad ugotavljanjem preobremenjenosti vozil, kjer je bilo od 55 stehtanih tovornih vozil ugotovljeno, da jih je bilo 14 preobremenjenih. Od tega so bili izdani 4 plačilni nalogi, izrečenih je bilo 19 glob tujim državljanom, vseh 14 vozil pa je bilo izločenih iz prometa.

V nočnem času je Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana opravila tudi dva kratkotrajna nadzora ''po mirujočem prometu'', ustavljanje in parkiranje tovornih vozil na odstavnih pasovih, zaviralnih in vključevalnih pasovih ter SOS nišah, ter pri tem ugotovila 9 nepravilno parkiranih vozil, 8 voznikom so bile na kraju izrečene globe, en voznik je bil opozorjen.

Tovornjake in avtobuse bodo še naprej preusmerjali na počivališča

Poleg kratkotrajnih nadzorov je omenjena enota sodelovala tudi v dveh obdobnih akcijah Generalne policijske uprave - hitrost in poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. V teh nadzorih je bilo kontroliranih 120 voznikov tovornih vozil, ugotovili pa so kar 91 kršitev po različnih zakonskih predpisih.

''Vozniki so bili na kraju prekrška kaznovani, zoper pravne osebe pa sledijo ustrezni prekrškovni postopki. Posebej je treba poudariti, da je bilo od teh kršitev 24 tovornih vozil preobremenjenih, 16 voznikov tovornih vozil je prekoračilo dovoljeno hitrost, ugotovljeni sta bili 2 manipulaciji z AD-BLUE in 2 manipulaciji s tahografi, en voznik tovornega vozila je vozil pod vplivom alkohola, 24 tovornih vozil pa je bilo izločenih iz prometa. V sodelovanju z DARS bomo še naprej opravljali nenapovedane kratkotrajne nadzore s preusmeritvijo prometa na počivališča, ker se je ta oblika dela pokazala za zelo uspešno,'' je še izpostavil Jurič.

Tak nadzor so opravili 26. 7. 2021 med 22.30 in 00.30 naslednjega dne. Pri tem so preizkusili 47 voznikov za ugotavljanje alkohola in ugotovili 3 voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola, zaradi suma vožnje pod vplivom mamil so odredili 3 strokovne preglede, ki pa so jih vozniki odklonili. Izrekli so 10 glob in izdali 7 plačilnih nalogov. Policisti Oddelka za upravljanje prometa in meritve s samodejnimi merilnimi sistemi, ki deluje v Dragomlju, pa so od ustanovitve do 8. 7. 2021 ugotovili 588 prekoračitev hitrosti. Od navedenega števila so v tujino poslali 173 plačilnih nalogov, državljanom Republike Slovenije pa 200 plačilnih nalogov.

Krepko več kot 200 kilometrov na uro

215 zalotenih prehitrih voznikov pa so zaustavile patrulje na avtocestnem križu in zoper njih ustrezno ukrepale. Najvišji izmerjeni hitrosti na stacionarnem merilniku sta bili 239 kilometrov na uro pri omejitvi 130 kilometrov na uro in 230 kilometrov na uro pri omejiti 100 kilometrov na uro. Predpisana globa za takšno prekoračitev je 1.200 evrov in stranska sankcija 9 kazenskih točk.

''Omenimo lahko še voznico, ki je poleg tega da je vozila prehitro, 177 kilometrov na uro pri omejitvi 130 kilometrov na uro, vozila tudi pod vplivom alkohola. Navedene številke potrjujejo, da so na avtocestah dejansko problemi in da je bila pravilna odločitev policije o ustanovitvi avtocestne policije, ki bo vseskozi prisotna na avtocestnem križu,'' je še poudaril Jurič.