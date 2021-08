V nesreči umrl 25-letni motorist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 20.40 se je med Majšperkom in Lovrencem na Dravskem polju zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V nesreči je umrl 25-letni voznik motornega kolesa iz Rogaške Slatine, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 20-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Rogaške Slatine, ki je vozil iz smeri Majšperka proti Lovrencu na Dravskem polju, v naselju Ptujska Gora v križišču med zavijanjem na levo zaprl pot 25-letnemu vozniku motornega kolesa, doma iz okolice Žetal.

Voznik motornega kolesa je kljub zaviranju in umikanju v levo trčil v desno bočno stran osebnega avtomobila. Po trčenju je izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču. Med padcem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. 25-letna sopotnica na njegovem motornem kolesu se je v nesreči lažje poškodovala.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 87 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, 13 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 50 kaznivih dejanj.