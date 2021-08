V gramoznici se je utopil 50-letni moški

Policiste so danes okoli 18. ure obvestili, da je v vasi Krog v neposredni bližini Murske Sobote pri gramoznici moški skočil v vodo in da ga ne najdejo. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 50-letni moški med ribarjenjem v gramoznici odšel plavat. Med vračanjem proti brežini je nenadoma začel toniti. Našli so ga s pomočjo Podvodne reševalne službe Murska Sobota, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Zdravnica je na kraju nesreče potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo.