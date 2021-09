V eksploziji stanovanjske hiše poškodovanih več oseb

Na kraju dogodka so že reševalci in policisti, ki so prizor opisali kot "zelo aktiven".

"Na terenu so tudi gasilci oddelka Sandy Springs," so še sporočili policisti, ki še ugotavljajo vzrok eksplozije in preiskujejo podrobnosti dogodka.

Eksplozija je uničila večstanovanjsko hišo in povzročila škodo tudi na okoliških stavbah. Poškodovanih je več oseb, poročajo s terena.