Po eksplozijah v Kabulu hitijo z evakuiranjem ljudi. Do zdaj prepeljali več kot 100 tisoč oseb.

Iz Kabula so od 14. avgusta evakuirali že več kot 100 tisoč ljudi, so v četrtek sporočili iz Bele hiše. Samo v četrtek so v 12 urah evakuirali 7.500 ljudi, od tega 5.100 Američani in 2.400 zavezniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub četrtkovemu napadu države pospešeno nadaljujejo evakuacije pred rokom za umik vojakov, ta je 31. avgust.

"Od 14. avgusta so ZDA evakuirale ali pomagale pri evakuaciji okoli 100.100 ljudi," so sporočili iz Bele hiše nekaj ur po napadu skrajne skupine Islamska država v bližini letališča, ki je terjal najmanj 90 žrtev.

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek po napadu zagotovil, da bodo ZDA nadaljevale evakuacijske polete do konca meseca.

V Afganistanu so namreč še številni, ki čakajo na evakuacijo. Z letališča v Kabulu pa redno vzletajo letala. Vse tuje sile v Afganistanu po navedbah neimenovanega diplomata za tiskovno agencijo Reuters pričakujejo, da bodo svoje državljane in zaposlene na veleposlaništvih evakuirali do 30. avgusta, povzema britanski BBC.

V Afganistanu je po ocenah še okoli 1.500 ameriških državljanov, Velika Britanija ima v državi še okoli 400 ljudi, Nemčija pa 200.

Številne države ustavile evakuacijske polete

Foto: Reuters Številne države so sicer že sklenile evakuacijske polete, med njimi Nizozemska in Danska. Evakuacije je medtem danes že končala Španija. V Dubaj sta namreč prispeli še zadnji letali, ki bosta od tam poleteli v vojaško bazo Torrejon de Ardoz v bližini Madrida. Na njih je bilo okoli 170 ljudi, od tega tudi 83 Afganistancev, ki so delali za Španijo, Portugalsko in zvezo Nato.

Operacijo sta končali tudi Švedska in Norveška. Švedska je iz Afganistana rešila več kot 1.100 ljudi. Priznavajo pa, da jim ni uspelo rešiti vseh, ki so bili na seznamu za evakuacijo. Norveška, ki je konec evakuacij napovedala v četrtek, je skupno rešila skoraj 1.100 ljudi.

Avstrijsko zunanje ministrstvo je danes za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnilo, da so doslej iz Afganistana ob podpori Avstrije rešili več kot sto ljudi. Še nekaj deset avstrijskih državljanov z afganistanskimi koreninami pa je še v Kabulu in okolici, so dodali.

V Albanijo pa je prispelo danes 121 Afganistancev, skupno jih bo država sicer začasno namestila do štiri tisoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanci prepeljali okrog 14 tisoč ljudi

Velika Britanija bo evakuacije končala v prihodnjih urah. Kot je pojasnil obrambni minister Ben Wallace, trenutno obravnavajo še okoli tisoč ljudi, ki so na letališču, poskušali pa bodo najti še nekaj ljudi med množico. Dodal je še, da so zaprli tudi hotel Baron, center za pregled potnikov in letališki vhod Abbey, ki so jih uporabljali za obravnavo potnikov.

Od sredine avgusta so iz Afganistana rešili skoraj 14 tisoč Britancev in Afganistancev. "Žalostno pa je dejstvo, da vsem ne bo uspelo priti ven," je ob tem priznal Wallace.

Na Otoku je za razburjenje poskrbelo razkritje, da naj bi britanski diplomati v Kabulu za seboj pustili kontaktne podatke afganistanskih sodelavcev, nekateri od njih so še vedno v Afganistanu in poskušajo pobegniti. The Times je poročal, da je stike med pregledom stavbe našel dopisnik Anthony Loyd in da so podatke predali zunanjemu ministrstvu.

Foto: Reuters

V Rusiji čakajo na razplet varnostnih razmer

Nemčija je operacijo sklenila že v četrtek, je pa na njihovem seznamu za evakuacijo še okoli 300 Nemcev in več kot 10 tisoč Afganistancev. Nemško zunanje ministrstvo je pojasnilo, da še vedno prejemajo prošnje za odhod iz Afganistana, zato se številke še višajo. Nemška vojska je sicer iz Afganistana rešila 5.347 ljudi, med njimi več kot štiri tisoč Afganistancev.

Avstralija je medtem danes sporočila, da so iz Kabula tik pred napadom umaknili vse svoje vojake. Skupno jim je ob podpori ameriških in britanskih vojakov uspelo rešiti okoli 4.100 ljudi, od tega 3.200 Avstralcev in Afganistancev z avstralskimi vizumi.

Rusija pa je sporočila, da ne bo pošiljala novih vojaških letal za evakuacijo iz Afganistana. Čakajo predvsem na to, kako se bodo razvile varnostne razmere, so sporočili iz Kremlja. V sredo je Rusija iz Afganistana sicer spravila več kot 500 ljudi, v državi pa ostaja še okoli sto Rusov.

Francija pa bi lahko nadaljevala evakuacije tudi po današnjem dnevu. Sprva so namreč napovedovali, da bodo operacijo sklenili danes. Državni sekretar za zadeve EU Clement Beaune je namreč dejal, da bi se lahko evakuacija zavlekla. Kljub temu pa jim verjetno ne bo uspelo rešiti vseh, ki so na seznamu, je dodal.