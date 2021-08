Pretresljiva izpoved 23-letnice, ki ji je uspelo pobegniti iz Afganistana #video

Vse manj časa je za odhod iz Afganistana. Ves svet hiti z evakuacijami svojih državljanov, diplomatov in tudi afganistanskih vojaških sodelavcev, preden morajo 31. avgusta dokončno zapustiti Afganistan. Kljub drugačnim pozivom zaveznic pa pri tem vztraja ameriški predsednik Joe Biden, ki opozarja na vse večjo grožnjo terorističnega napada islamske države. Medtem ko iz afganistanskega pekla prihajajo prizori do zob oboroženih talibanov, ki patruljirajo okoli letališča, pa v javnosti odmevajo zgodbe kaosa, obupa in strahu tistih, ki jim je uspelo temu pobegniti, in tistih, ki so jih Talibani usmrtili.

Čeprav so talibani ob prevzemu oblasti zagotovili, da nihče ne bo ogrožen, da bodo spoštovali ženske pravice v okviru šeriatskega prava, Afganistanke trepetajo pred negotovo usodo, poroča Planet TV. "Kot aktivna oseba v družbi v zadnjih letih sem živela, delala in bila dejavna na številnih področjih. Zdaj sem zaskrbljena za svojo prihodnost kot ženska, ki živi tukaj. Nimam zagotovila, da bom živela," je dejala ena od aktivistk.

Iz strahu številne ne upajo na ulice. "Moj tast je pred dnevi na ulici videl pretresljiv dogodek. Ko je prišel domov, je bil res žalosten. Povedal je, da je videl talibana, ki je udaril tri dekleta, ker niso imela pokritih las (hidžab) in so se malo naličila. To je zame res strašljivo," je dejala javna uslužbenka.

"Ženske imajo za vojni plen"

Foto: Reuters Pretresljivo izpoved je z novinarko ameriškega portala delila 23-letna študentka, ki je pred časom zbežala iz države.

"Stara sem 23 let. Ženske, kot sem jaz, talibani prisilijo, da se poročijo z njihovimi borci. Poročno posilstvo je njihova različica Korana. Ženske imajo za vojni plen," je dejala študentka.

Na vprašanje, kaj želi povedati javnosti v svetu, je čustveno odgovorila: "Prosim, pomislite na prihodnost. Ne ostanite ravnodušni do poboja naših ljudi. Nočem, da se to ponovi čez 40 let. Ne nasedajte talibanom. Ubijajo ljudi, kot ste vi. V Afganistanu imamo veliko žensk, ki so močne kot Michelle Obama in Angela Merkel. Zdaj bodo prisiljene, da se podredijo zakonom šeriata."

Pred črnim scenarijem opozarjajo tudi zvezdnice

Obljube talibanov, da spodbujajo integracijo žensk v družbo, so torej govoričenje v prazno. To posredno dokazuje posnetek tuje televizije, ko vprašanje novinarke sproži val posmeha.

Oči svetovne javnosti so trenutno uprte v usodo žensk pod talibanskim režimom, ki pa ni videti najbolj obetavno. Da se ne uresniči najbolj črn scenarij, upajo tudi nekatere hollywoodske zvezdnice. Angelina Jolie je pred dnevi odprla profil na Instagramu predvsem zato, da pozornost preusmeri na skrb vzbujajoče dogajanje v Afganistanu.