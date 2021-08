Zadnji trenutki življenja afganistanskega komika, preden ga usmrtijo

Na spletu so se pojavili zadnji trenutki življenja afganistanskega komika Nazarja Mohammada, preden so ga usmrtili talibani.

Mohammada sicer bolj znanega kot Khash Zwana so ubili konec julija. Daily Mail je objavil posnetek, na katerem komik sedi na zadnjih sedežih avtomobila, ob njem pa so oboroženi talibani. Na posnetku se vidi puška kalašnikov, moški ob Mohammadu pa komika nekajkrat tudi udari v obraz.

Kot poroča Daily Mail so Mohamada aretirali na njegovem domu v provinci Kandahar, ubili pa so ga malo po tem, ko so zavzeli mesto.

Najprej so sicer talibani zanikali usmrtitev komika in trdili, da mu bodo sodili pred talibanskim sodiščem, kasneje pa so se na spletu pojavile slike njegovega trupla pod drevesom in s prerezanim vratom.

Mohammad je bil sicer znan po posnetkih na TikToku, v preteklosti pa je delal tudi kot policisti.