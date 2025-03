V ZDA so prvič po petnajstih letih s strelskim vodom usmrtili zapornika, obsojenega na smrt. Gre za 67-letnega Brada Sigmona, ki je bil obsojen zaradi umora staršev svoje nekdanje partnerke leta 2001, poroča BBC.

Sigmon je bil med usmrtitvijo priklenjen na stol, na glavi pa je imel kapuco. Od stene z odprtino, skozi katero je streljala tričlanska ekipa, je bil oddaljen približno pet metrov.

Smrtno zaporno kazen je dobil zaradi umora staršev nekdanje partnerke, ki ju je leta 2001 do smrti pretepel s palico za bejzbol. Po priznanju krivde in obsodbi na smrt je izbiral med tremi načini usmrtitve, in sicer strelskim vodom, električnim stolom ali smrtonosno injekcijo.

Kruta odločitev

Njegov odvetnik Gerald King je opozoril, da so Sigmona postavili v nemogoč položaj, ko je moral sprejeti kruto odločitev o tem, kako bo umrl. "Če se ne bi odločil za smrtonosno injekcijo ali strelski vod, bi umrl na starodavnem električnem stolu v Južni Karolini, ki bi ga živega skuhal. Toda alternativa je bila prav tako pošastna. Če bi izbral smrtonosno injekcijo, bi tvegal podaljšano smrt, ki so jo doživeli vsi trije moški, ki jih je Južna Karolina usmrtila od septembra," je dodal.

V ZDA so zadnjo usmrtitev s strelskim vodom izvedli leta 2010 v zvezni državi Utah. Od leta 1976, ko je vrhovno sodišče ponovno uvedlo smrtno kazen, so sicer večino usmrtitev v ZDA izvedli s smrtonosno injekcijo. Letos je bilo v ZDA do zdaj izvršenih pet, lani pa 25 usmrtitev.