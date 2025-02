Hamas v šesti izmenjavi talcev izpustil še tri Izraelce

V šesti izmenjavi talcev in zapornikov od prekinitve ognja so bili izpuščeni Sagui Dekel-Čen, Saša Trupanov in Jair Horn. Vsi trije so živeli v kibucu Nir Oz in so jih borci Hamasa zajeli v napadu 7. oktobra 2023.

Pred izpustitvijo so spregovorili pred množico v Gazi in pozvali Izraelce k nadaljevanju izmenjav talcev in zapornikov. Na posnetkih je videti, kako pet zamaskiranih oboroženih moških obdaja talce, ti pa zrejo naprej, govorijo z monotonimi glasovi in držijo potrdila o koncu ujetništva.

Podobno so z izraelskimi talci ravnali tudi ob peti menjavi prejšnji teden, a so bili takrat talci videti še bolj izčrpani in sestradani. Obakrat pa je prizor sprožil burne odzive in obsodbe v Izraelu.

Izraelski predsednik Jicak Hercog je danes obsodil takšno ravnanje s talci in ceremonijo ob predaji označil za cinično, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Po podlem in ciničnem prizoru, ki ste ga bili primorani pretrpeti, smo srečni, da boste lahko ponovno združeni z vašimi družinami," je Hercog zapisal na X.

Poudaril je, da je izvajanje dogovora o izmenjavi talcev in zapornikov človeška, moralna in judovska dolžnost ter da bo Izrael storil vse v svoji moči, da bo vse osvobodil ujetništva v Gazi.

Netanjahu obljubil pomoč

"Pripravljeni smo na njihovo vrnitev in skupaj z njihovimi družinami jim bomo pomagali pri rehabilitaciji po dolgih in mučnih dneh v ujetništvu," je o vrnitvi talcev sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Talce je Hamas danes v mestu Han Junis na jugu Gaze predal Rdečemu križu, ki jih je naprej predal izraelski vojski. Talce so že odpeljali v Izrael, najprej na zdravniške preglede, nato pa v bolnišnico, so povedali predstavniki izraelske vojske.

Predaja se je zgodila, po tem ko je Hamas v začetku tedna sporočil, da zaradi izraelskih kršitev sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi predajo talcev za nedoločen čas odlaga.

Izrael se je na to odzval z grožnjami, da bo nadaljeval vojno v Gazi, če Hamas talcev ne izpusti. Hamas je v četrtek nato potrdil, da bodo v soboto predali tri talce.

Po napovedih naj bi Izrael v zameno za talce izpustil 369 palestinskih zapornikov. Večino oziroma 333 so jih aretirali po Hamasovem napadu 7. oktobra 2023, je sporočila palestinska nevladna organizacija.

V preteklih tednih sta strani izvedli pet izmenjav talcev za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih. V prejšnji, peti izmenjavi, je Hamas pred enim tednom izpustil tri talce, Izrael pa 183 palestinskih zapornikov. Po izmenjavi je gibanje Izrael obtožilo, da zaprte Palestince počasi ubija, saj so morali sedmerico po izpustitvi nemudoma prepeljati v bolnišnico.