Egipt je ob pritiskih ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki želi prevzeti nadzor nad Gazo in jo spremeniti v letovišče, v torek napovedal svoj načrt obnove večinoma uničene palestinske enklave. Ob tem je poudaril, da je obnovo treba izvesti tako, da bodo Palestinci ostali v svoji domovini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudarki dneva:



6.45 Egipt napovedal svoj načrt za obnovo Gaze

6.45 Egipt napovedal svoj načrt za obnovo Gaze

"Egipt izraža željo po sodelovanju z ameriško administracijo (...) za dosego celovitega in pravičnega miru v regiji s pravično rešitvijo palestinskega vprašanja, ki bo podpirala pravice narodov v regiji," je v izjavi zapisalo egiptovsko zunanje ministrstvo.

Ob tem je poudarilo, da je treba obnovo območja Gaze izvesti na način, ki bo zagotovil, da palestinsko ljudstvo ostane v svoji domovini, ter v skladu z njegovimi legitimnimi in zakonitimi pravicami.

Kot edino pot do stabilnosti in sožitja med narodi v regiji je Egipt izpostavil rešitev dveh držav, ki predvideva soobstoj Izraela in palestinske države.

Trump je prejšnji teden razburil z načrtom za Gazo, po katerem naj bi v 15-mesečni vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas uničeno enklavo spremenili v "riviero Bližnjega vzhoda" pod nadzorom ZDA. Okoli dva milijona Palestincev iz Gaze bi preselil v Jordanijo in Egipt, ki temu odločno nasprotujeta. Trump je državama zagrozil z odvzemom ameriške pomoči, če jih ne bosta sprejeli.