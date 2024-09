Japonec 45 let čakal na lastno usmrtitev, pri 88. letih pa so ga spoznali za nedolžnega

Ivao Hakamada ima mračni Guinnessov svetovni rekord: velja za zapornika, ki je najdlje preživel v čakanju na smrtno kazen, saj je bil zaprt kar 45 let, piše švicarski medij Neue Zürcher Zeitung.

Mučno čakanje na usmrtitev

Vsak dan je čakal na na usmrtitev, danes ga pa je sodišče na Japonskem dokončno oprostilo obtožb štirikratnega umora. Primer ponuja temen vpogled v zgodovino japonskega pravosodnega sistema.

V šestdesetih letih preteklega stoletja je delal v tovarni miso paste (gre za japonsko začimbo). Pred tem se je preživljal kot profesionalni boksar. 30. junija 1966 je pogorela hiša njegovega delodajalca. Na pogorišču so našli štiri trupla – njegovega šefa, šefovo žena in njuna otroka. Vsi so imeli vbodne rane. Sum je hitro padel na Hakamado.

Policijsko zasliševanje in najden domnevni ključni dokaz

Zločin je sprva zanikal, nato pa je – po dvajsetih dneh silovitega policijskega zasliševanja, ki je včasih trajalo tudi po dvanajst ur – priznal. Kasneje je svoje priznanje preklical in dejal, da je bilo izsiljeno.

Hakamadovi podporniki navdušeni ob odločitvi sodišča, ki je Hakamado po dolgih desetletjih spoznalo za nedolžnega. Foto: Reuters

Potem so se pojavila oblačila. Leto dni po njegovi aretaciji je policija v sodu za miso pasto v tovarni našla nekaj, kar je bilo videti kot okrvavljena oblačila. Kri na oblačilih so pripisali Hakamadi in štirim žrtvam. Osrednji dokaz je bil najden.

Smrtna obsodba

Leta 1968 je sodišče Hakamado spoznalo za krivega in ga obsodilo na smrt. Leta 1980 je japonsko vrhovno sodišče potrdilo smrtno obsodbo.

Medtem ko se je prej samo Hakamadina družina zavzemala za njegovo nedolžnost, so se od leta 1980 naprej oblikovale druge skupine, ki so ga podpirale, in to z uspehom.

Test DNK in sumljiva majica

Hakamadovi podporniki, vključno z njegovo sestro Hideko in njegovimi odvetniki, so pridobili DNK test. Ta je dokazal, da kri na oblačilih ni bila od Hakamade.

Hideko Hakamada je desetletja stala ob strani bratu pri njegovem dokazovanju, da je nedolžen. Fotografija je iz leta 2014, ko je Hideko v bratovem imenu prevzela časni šampionski boksarski pas. Ivao Hakadama je bil namreč boksar. Foto: Guliverimage

Obenem so njegovi podporniki pojasnjevali, da oblačila v miso pasti potemnijo po enem letu, vendar je bila majica, ki je služila kot dokaz, le rahlo rumene barve in na njej so bili jasno vidni madeži krvi.

Ponovno odprtje primera

Leta 2007 je eden od treh sodnikov, ki so Hakamado obsodili na smrt, spregovoril v javnosti. Dejal je, da je Hakamado že spoznal za nedolžnega v sojenju leta 1968, vendar so ga drugi sodniki zavrnili. Test DNK, dvom v dokaze in izjave nekdanjega sodnika so prisilili pravosodje v reakcijo.

Leta 2014 je okrožno sodišče v mestu Šizuoka, odobrilo zahtevo za ponovno odprtje primera. Po več kot pol stoletja so sodniki ugotovili, da obstaja sum ponarejanja dokazov. Hakamada je bil po 45 letih nepričakovano izpuščen iz zapora.

Hakamada oproščen

Še skoraj deset let je trajalo, da se je začel nov sodni postopek. Zdaj je sojenje končano z oprostitvijo Hakamade. Okrožno sodišče v Šizuoki je ugotovilo, da si je ključni dokaz, okrvavljena oblačila, izmislila policija.

Po poročanju The Japan Times je predsedujoči sodnik dejal, da so preiskovalci Hakamadino priznanje izsilili s fizičnim in psihološkim pritiskom.