Japonska je danes preklicala opozorilo pred povečanim tveganjem "megapotresa", ki so ga v državi izdali pred tednom dni, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil minister za krizno upravljanje Yoshifumi Matsumura. "Posebno opozorilo je preklicano. Vendar to ne pomeni, da tveganja ni več," je dejal.

"Prosili smo za posebne previdnostne ukrepe, (...) medtem ko smo pripravljeni na takojšnjo evakuacijo. Vendar ne bomo več zahtevali teh korakov in prebivalci Japonske se lahko vrnejo k normalnemu življenjskemu slogu," je dejal minister.

Opozorilo je na tisoče Japoncev spodbudilo, da so si naredili zalogo osnovnih živil in izpraznili police v trgovinah, številni pa so sredi počitniške sezone tudi odpovedali potovanja, poroča AFP. V soboto so japonske oblasti pozvale prebivalce, naj ne delajo prekomernih zalog.

Pred tednom dni prvič opozorilo pred "megapotresom"

Japonska je minuli četrtek prvič izdala opozorilo pred povečanim tveganjem "megapotresa", potem ko sta državo stresla močna potresa z magnitudama 6,9 in 7,1.

Japonska meteorološka agencija (JMA) je opozorilo izdala v četrtek zvečer po krajevnem času. Ljudi je opozorila, naj bodo pozorni, vendar naj se ne evakuirajo. Poudarila je tudi, da opozorilo ne pomeni, da bo kmalu prišlo do velikega potresa, temveč da je verjetnost zanj večja kot običajno.

Gre za prvo tovrstno opozorilo po novem sistemu, uvedenem po katastrofalnem potresu z magnitudo 9,0 leta 2011, ki je sprožil smrtonosni cunami in jedrsko nesrečo.