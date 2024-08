Japonska svari pred nevarnostjo megapotresa

Japonske oblasti so nekaj ur po potresu z magnitudo 7,1 blizu južnega otoka Kjušu prvič izdale opozorilo o povečani nevarnosti "velikega potresa" v bližnji prihodnosti. Opozorilo je bilo izdano v četrtek v večernih urah po lokalnem času in ljudem priporoča, naj bodo pozorni, vendar pa naj se ne evakuirajo, poroča BBC. Poudarjajo tudi, da opozorilo ne pomeni, da je močan potres neizbežen, ampak da je verjetnost večja kot običajno.

Stanje povečane pripravljenosti temelji na dejstvu, da je bil epicenter na robu Nankajške udorine, območja potresne dejavnosti, ki se razteza vzdolž japonske pacifiške obale, na stičišču evroazijske in filipinske morske tektonske plošče.

Prejšnji potresi na območju Nanjakške udorine so za seboj pustili na tisoče mrtvih. Megapotresi so zabeleženi enkrat na 90 do 200 let, zadnji pa se je zgodil leta 1946.

Strokovnjaki pravijo, da obstaja 70- do 80-odstotna verjetnost, da se bo v naslednjih 30 letih nekje vzdolž udorine zgodil potres z magnitudo 8 ali 9, poroča agencija Kyodo News. Najslabše napovedi kažejo, da bi lahko v potresu in morebitnem kasnejšem cunamiju umrlo več kot 200 tisoč ljudi.

Seizmologi mirijo

Kljub opozorilu o povečani možnosti megapotresa pa to nikakor ne pomeni, da se bo zagotovo zgodil "v določenem časovnem obdobju", poroča agencija.

Prebivalce pozivajo, naj bodo v prihodnjih dneh v nekoliko večji pripravljenosti, tistim, ki se ne morejo hitro evakuirati, pa svetujejo, naj razmislijo o predčasnem prostovoljnem umiku, poroča japonska televizijska hiša NHK.

Prebivalce pozivajo, naj bodo previdni, vendar nadaljujejo svoje vsakdanje življenje, hkrati pa preverijo evakuacijske poti, kjer je treba, in zaloge v gospodinjstvih.