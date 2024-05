Po podatkih italijanskega Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je potres z magnitudo 4,4 območje prizadel v ponedeljek okoli 20. ure. V naslednjih petih urah so na območju zabeležili še okoli 150 potresnih sunkov, poročajo tuje tiskovne agencije.

‼️BREAKING‼️



Italy: Earthquake M4.4 sparks fears at Campi Flegrei, Italy as the volcanic caldera shows clear signs of unrest. pic.twitter.com/Ie9BK4QlOz