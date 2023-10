Japonski posel z Rusi cvetel, a zdaj propadel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski rabljeni avtomobili so bili do zdaj prava uspešnica pri ruskih kupcih, ki do večine novih avtomobilov tujih znamk zaradi sankcij ne morejo. Zdaj je tudi Japonska prepovedala izvoz večine rabljenih avtomobilov v Rusijo.