Afganistansko ministrstvo za informiranje in kulturo je v torek prekinilo oddajanje Radia Begum v Kabulu, ki ga vodijo ženske, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po navedbah ministrstva so ukrep sprejeli zaradi kršitve pravil oddajanja in rabe licence. Radio obtožujejo tudi zagotavljanja vsebin TV-kanalu s sedežem v tujini.

Radio Begum v Kabulu vodijo ženske in pripravljajo vsebine, namenjene izobraževanju žensk. Po navedbah radia so uradniki talibanskega ministrstva za informiranje in kulturo v torek preiskali njihove prostore v Kabulu ter "zasegli računalnike, trde diske, datoteke in telefone zaposlenih, vključno s telefoni novinark, ter priprli moška, ki v organizaciji ne zasedata vodstvenih položajev," izjavo radijske postaje navaja ameriški medij CNN.

Prekinitev oddajanja Radia Begum, ki je bil ustanovljen leta 2021, se je zgodila v času vse ostrejših omejitev medijske svobode v državi.

Po podatkih organizacije Novinarji brez meja (RSF) so talibanske oblasti samo lani onemogočile delovanje najmanj 12 medijskih hiš. Kljub temu v državi še naprej deluje več ženskih radijskih postaj, poroča DPA.

Ministrstvo za informiranje in kulturo je pozneje sporočilo, da ponovno presoja prekinitev oddajanja Radia Begum in da bo dokončno odločitev sprejelo pozneje.

Ženskam čedalje manj pravic

Odkar so se leta 2021 v Afganistanu na oblast vrnili talibani, so ženske začele naglo izgubljati težko priborjene pravice tako v javnem kot zasebnem življenju.

Med drugim ne smejo obiskovati srednjih šol in univerz, v javnosti ne smejo glasno govoriti in si morajo obvezno zakrivati obraz. Prepovedno jim je opravljati večino poklicev ter ne smejo obiskovati parkov, telovadnic in javnih kopališč.