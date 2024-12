"Če bo direktiva implementirana, bo to pomenilo nadaljnje omejevanje pravic žensk in deklet do izobraževanja in dostopa do zdravstvenega varstva," je sporočila Unama, ki meni, da bo ta škodljivo vplivala na afganistanski zdravstveni sistem in razvoj države.

Talibani sicer niso potrdili namere o uvedbi prepovedi, so pa vodje zdravstvenih izobraževalnih ustanov in vir na zdravstvenem ministrstvu v Kabulu za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da je ministrstvo izdalo navodilo vrhovnega voditelja talibanov, da se ženskam izobraževanje na zdravstvenem področju prepove.

"Že zdaj nam primanjkuje strokovnega medicinskega in paramedicinskega osebja, to pa bi povzročilo še večje pomanjkanje," je za AFP še povedal vir na ministrstvu.

Številne obsodbe

Prepoved sta poleg ZN med drugim obsodili humanitarna organizacija Human Rights Watch (HRW) in nevladna organizacija Amnesty International. Odzvali so se tudi v Bruslju, od koder so sporočili, da gre za neupravičen napad na ženske in diskriminatorno politiko.

Na omrežju X je prepoved danes obsodila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. "Kot odločna zagovornica človekovih pravic žensk in deklet Slovenija odločno obsoja institucionalizacijo diskriminacije in zatiranja zaradi spola," je sporočila.

Že zdaj številne prepovedi

Med drugim ne smejo obiskovati srednjih šol in univerz, v javnosti ne smejo glasno govoriti in si morajo obvezno zakrivati obraz. Prepovedano jim je opravljati večino poklicev, ne smejo obiskovati parkov, telovadnic in javnih kopališč.

Številne ženske, ki so može izgubile ali pa so se jim ti odpovedali, so tako prisiljene v beračenje za preživetje, ki pa jim je tudi prepovedano, zaradi česar nekatere končajo v zaporih, kjer so izpostavljene posilstvom, mučenju in drugim oblikam zlorabe, je minuli teden poročal Guardian.