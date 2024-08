Talibanske oblasti v Afganistanu so ta teden uveljavile zakonodajo, ki določa pravila vedenja in ravnanja tako v zasebnem kot javnem življenju ter temelji na strogi interpretaciji islamskega prava. S seboj prinaša številne omejitve za ženske, vključno s prepovedjo glasnejšega govorjenja v javnosti in obveznostjo zakrivanja obraza. Danes pa so Združeni arabski emirati sprejeli poverilna pisma veleposlanika talibanskih oblasti v Afganistanu, ki jih sicer Združeni narodi ne priznavajo, zato to zanje pomeni diplomatski uspeh.

Zakon s 35 členi je bil uradno objavljen že konec julija, ta teden pa ga je potrdil tudi vrhovni voditelj talibanov Hibatula Ahundzada. Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, zajete prepovedi v državi niso nove, njihova uzakonitev pa bi lahko omogočila še ostrejši nadzor nad prebivalstvom.

Zanj so pristojni uslužbenci ministrstva za spodbujanje kreposti in preprečevanje grešnosti, ki so s svojimi belimi opravami stalnica na ulicah Afganistana, odkar so talibani leta 2021 ponovno prevzeli oblast. Njihove pristojnosti, ki zajemajo tako družbene stike, zasebno življenje kot stil oblačenja, so zdaj natančno določene v zakonu.

Neskončen strah pred grešnostjo

Ta med drugim določa, da morajo imeti ženske zakrite obraze in telesa v bližini moških, ki niso njihovi bližnji sorodniki. Prav tako se morajo vzdržati glasnega govorjenja. "Če mora odrasla ženska zapustiti svoj dom, mora pokriti svoj obraz in telo ter zagotoviti, da njenega glasu ni slišati," navedbe v zakonu povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Moški medtem med drugim ne smejo nositi kratkih hlač nad koleni ali si obriti brade, vozniki ne smejo predvajati glasbe. Prepovedani so tudi homoseksualnost, izpuščanje molitev, prešuštvovanje, igre na srečo in neposlušnost staršev. Mediji ne smejo objavljati vsebin, sovražnih do šeriatskega prava in vere ter ponižujočih do muslimanov.

Talibani so številne omejitve za ženske uvedli že takoj po prevzemu oblasti. Tri leta pozneje njihove oblasti ne priznava nobena država, je pa mednarodna skupnost zaradi humanitarne krize in grožnje terorizma ohranila dialog z njimi.