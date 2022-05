Talibani Afganistankam zapovedali nošenje burk v javnosti

Hajbatula Akhundzada je v sporočilu za javnost zapisal, da je nošenje burke zapovedano, ker je to "tradicionalno in spoštljivo". Podobna pravila oblačenja so za ženske veljala že v času talibanske oblasti med letoma 1996 in 2001.

Burka je muslimansko oblačilo, ki v celoti zakriva žensko, vključno z njenim obrazom in očmi, prek katerih je tančica.

"Tiste ženske, ki niso prestare ali premlade, morajo v skladu s šeriatskimi smernicami zakriti svoj obraz, z izjemo oči, da bi se izognile provokacijam, ko srečajo moške, ki niso njihovi bližnji sorodniki," je še zapisano v odloku.

Zapisano je tudi, da je za ženske bolje, da ostanejo doma, če nimajo pomembnega dela zunaj.

Po poročanju AFP, je po talibanskem prevzemu oblasti tisoče afganistanskih žensk ostalo brez zaposlitve v javnem sektorju, prav tako pa so jim onemogočena potovanja med mesti brez spremstva moških. Talibani v nasprotju z obljubami prav tako še vedno onemogočajo šolanje deklicam, starejšim od 12 let.