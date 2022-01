Po vrnitvi na oblast prvi uradni pogovori talibanov na Norveškem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Oslu so se danes začeli pogovori med predstavniki talibanov in afganistanske civilne družbe, ki bodo osredotočeni na človekove pravice, so sporočili z norveške vlade. To so prvi uradni pogovori talibanov v Evropi po vrnitvi na oblast, ki bodo trajali tri dni, na njih pa bodo sodelovali tudi predstavniki mednarodne skupnosti.

Talibanska delegacija, v kateri so samo moški, vodi pa jo afganistanski zunanji minister Amir Kan Mutaki, naj bi prvi dan svojega tridnevnega obiska med drugim posvetila pogovorom z aktivistkami in novinarkami, nato pa naj bi se v ponedeljek in torek srečala z zahodnimi diplomati.

V ospredju človekove pravice in humanitarna pomoč Afganistanu

V ponedeljek se bodo sestali s predstavniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije in Evropske unije, v torek pa so predvideni dvostranski pogovori med talibani in predstavniki Norveške, ki je omogočila pogovore. Ti sicer potekajo za zaprtimi vrati v hotelu Soria Moria na obrobju norveške prestolnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ospredju tridnevnih pogovorov bodo človekove pravice in zagotavljanje humanitarne pomoči Afganistanu, ki se po umiku zavezniških sil iz države avgusta lani in ponovnem prihodu talibanov na oblast sooča s hudo humanitarno krizo.

Po pričakovanjih talibanov naj bi pogovori v Oslu pripomogli k "preoblikovanju vojnega ozračja" in okrepitvi odnosov z zahodnimi državami.

Priznanje talibanske vlade ne bo del pogovorov

Norveška zunanja ministrica Anniken Huitfeldt je v petek poudarila, da bo Norveška jasno izrazila svoja pričakovanja, zlasti glede izobraževanja deklic in človekovih pravic, ter dejala, da srečanja ne bodo pomenila legitimacije ali priznanja talibanov. Talibanske vlade namreč doslej še ni priznala nobena država na svetu.