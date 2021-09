Talibani: Sekanje rok ljudem je nujno za varnost

"Nihče nam ne bo govoril, kakšni naj bodo naši zakoni. Mi sledimo islamu in svoje zakone bomo pisali glede na Koran," je v intervjuju za The Associated Press dejal Mullah Nooruddin Turabi, ki so ga talibani zadolžili za izvajanje šeriatskega prava v okviru ministrstva za preprečevanje pregreh. Po mnenju Turabija so preostale države v preteklosti talibane obsojale zaradi javnega izvajanja kazni, kar pa naj bi se spremenilo. Spomnimo, talibani so v preteklosti obsojene kriminalce s sekanjem udov, bičanjem in usmrtitvami kaznovali na stadionih, da je dogajanju lahko prisostvovalo čim več ljudi.

Tokrat bodo odločali sodniki

Poleg nejavnega kaznovanja kriminalcev je Turabi napovedal, da bodo ljudje v nasprotju z ravnanjem v preteklosti zdaj stopili pred sodnike. Med temi naj bi bile tudi ženske, obljublja Turabi. A kazni bodo ostale enake kot v preteklosti. "Sekanje rok ljudem je nujno za varnost," poudarja Turabi. Po njegovih besedah se zaradi krvoločnih kazni ljudje redkeje odločijo za kriminalna dejanja.

Talibani prinesli varnost

Čeprav večina prebivalcev glavnega mesta Afganistana talibanskega prevzema oblasti ni pozdravila, pa mnogi priznavajo, da je mesto zdaj varnejše. Pred prihodom talibanov je bilo mesto v večernih in nočnih urah prazno, saj so na ulicah kraljevale tolpe kriminalcev. V zadnjih tednih, odkar po ulicah hodijo do zob oboroženi talibanski vojaki, je kriminal iz Kabula skoraj izginil in ljudje se počutijo varne. Talibani so kriminalce pregnali tudi z javnim žaljenjem aretiranih ljudi. Ujetim kriminalcem, za katere sicer nihče ne ve, kaj so storili, zvežejo roke in jih pustijo sredi prometnih ulic. Talibanski vojaki ujetnike, ki ležijo sredi ulic in cest, žalijo in pljuvajo, kar lahko traja tudi nekaj ur. Ko menijo, da so poslali jasno sporočilo vsem gledalcem, kriminalce natovorijo v vozila in jih odpeljejo neznano kam.