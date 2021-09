Talibani se v narodnem parku zabavajo kot majhni otroci #video

Iz Afganistana, kjer potekajo protesti zaradi zatiranja žensk in so ukinili ministrstvo, ki je bilo pristojno za ženske, ter ga nadomestili z ministrstvom za preprečevanje pregreh, so na spletu zaokrožile fotografije talibanskih borcev, ki se zabavajo in oboroženi vozijo s pedolini v obliki labodov v narodnem parku Afgan.

Taliban in Bamyan Province…



(These photos are real) pic.twitter.com/oWHJXDpVfZ — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) September 18, 2021

Na fotografijah so vidni pripadniki talibanskih sil, ki so v tematsko obarvanih pedolinih z orožjem v rokah pozirali v narodnem parku Band-e Amir. Talibani so v rokah držali raketne granate in brzostrelke. Na fotografijah je razvidno, da se vozijo po nekdaj zelo priljubljeni turistični točki za domače in mednarodne turiste, na jezerih, ki ležijo v gorovju Hindukuš, to pa je dobrih sedemdeset kilometrov oddaljeno od kraja Bamijan, doma Bamijanske bude, ki so ga talibani uničili leta 2001.

Fotografije lepo prikazujejo nasprotje razdejanju in nasilju, ki so ga avgusta povzročili v mestu Kabul, ko so zavzeli glavno mesto.

Vozili so se tudi v električnih avtomobilčkih

V še enem od mnogih videoposnetkov, ki so se pojavili na spletu, so se talibani brezskrbno zabavali v zabaviščnem parku in vozili z električnimi avtomobilčki za zaletavanje, medtem ko so mnogi afganistanski civilisti obupno iskali način, kako bi lahko zapustili državo. Bodisi z vozili ali pa letali ameriških vojaških sil.

Podobno so v preteklih tednih talibani zasedli tudi telovadnice in se posneli med vadbo, potem ko so zasedli zapuščeno mesto v Afganistanu. Na mnogih posnetkih so bili vidni pripadniki talibanov, ki so navdušeno telovadili, medtem ko drugi nosili orožje in snemali dogajanje.