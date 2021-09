Skrivnostna okrvavljena ženska s Krka: govori angleško in ne ve ničesar

60-letno žensko so našli prejšnjo nedeljo na skalnatem delu vhoda v zaliv Soline na severovzhodu Krka v bližini krajev Klimno in Čižići. Zaradi težko prehodnega terena je v reševalni akciji sodelovalo kar štirinajst reševalcev.

Foto: Policija Primorsko-goranske županije

Reševalce je ženski na pomoč poklical očividec, ki jo je opazil s čolna. Ko so jo reševalci našli, je imela močno okrvavljen obraz, bila pa je tudi zelo dehidrirana, so poročali hrvaški mediji.

Izgubila je spomin, tekoče pa govori angleško

Ženska, ki so jo rešili, se ne spomni svojega imena in ne ve, kako se je znašla na skalah, so sporočili s policijske uprave Primorsko-goranske županije.

Pri sebi ni imela nobenih dokumentov ali pametnega telefona, prav tako ni znala povedati, kako je prišla na Krk oziroma kje živi. V bližini kraja, kjer so jo našli, ni bilo nobenega osebnega avtomobila, s katerim bi se lahko pripeljala do skal.

Spomnila se je sicer, da je stara 60 let. Na vprašanja je ženska reševalcem in policistom odgovarjala v tekoči angleščini.

Foto: Policija Primorsko-goranske županije

Policijska uprava Primorsko-goranske županije vse, ki bi poznali identiteto najdene ženske, poziva, da jim to sporočijo na e-poštni naslov primorsko-goranska@policija.hr ali na telefonsko številko 00385 51 439 210. Ženska je bila v času, ko so jo našli, oblečena v moder pulover z belimi črtami in kapuco, črne hlače, športne copate in kapo s šiltom rožnate barve.

