Talibani ministrstvo za ženske nadomestili z ministrstvom za preprečevanje pregreh

Pred poslopjem zdaj že nekdanjega ministrstva, pristojnega za ženske, so delavci postavljali tablo za ministrstvo za spodbujanje kreposti in preprečevanje pregreh.

V zadnjih 24 urah je bilo na Twitterju objavljenih več fotografij protestov uslužbenk ministrstva pred poslopjem, ki trdijo, da so izgubile delo. Talibani danes sicer niso odgovarjali na vprašanja o vzpostavitvi novega ministrstva.

To je sicer v Afganistanu delovalo že med letoma 1996 in 2001, ko so bili talibani prvič na oblasti. Tedaj so uslužbenci med drugim bičali ženske, ki so same hodile naokrog. Skrbeli so tudi za spoštovanje drugih pravil, ki jih določa islam. Med temi sta obvezna udeležba na molitvah in prepoved britja brad.

Ženskam prepovedali vrnitev na delovna mesta

Čeprav so talibani ob prihodu na oblast obljubili, da bo njihovo vladanje tokrat bolj zmerno, ženskam ne dovolijo, da bi se vrnile na delovna mesta. Na univerzah pa morajo biti ločene od moških, določili so tudi, kako so lahko tam oblečene.

Ravno danes pa so oblasti odredile, da se morajo srednješolci v soboto vrniti v šole. To velja za dijake in učitelje od 7. razreda. Ob tem talibani niso navedli, kdaj se bodo lahko v šole vrnile srednješolke. Vprašanje sicer je, ali se bodo sploh lahko. Mlajši dečki in deklice so se v šole vrnili že prej.