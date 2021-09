Združeni narodi talibanom: končajte uporabo sile na protestih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Shamdasanijeva je bila kritična tudi do prepovedi protestov brez odobritve oblasti. "Namesto da prepovedo mirne proteste, bi morali talibani prenehati uporabljati silo in zagotoviti pravico do mirnega zbiranja in svobode izražanja," je povedala.

Shamdasanijeva je bila kritična tudi do prepovedi protestov brez odobritve oblasti. "Namesto da prepovedo mirne proteste, bi morali talibani prenehati uporabljati silo in zagotoviti pravico do mirnega zbiranja in svobode izražanja," je povedala. Foto: Reuters

V uradu visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet so danes obsodili vse bolj nasilen odziv talibanov na mirne proteste v Afganistanu. Unesco je ob tem posvaril pred nazadovanjem na področju izobraževanja v tej državi.

"Talibane pozivamo, da takoj končajo uporabo sile in arbitrarna pridržanja tistih, ki uresničujejo svojo pravico do mirnega zbiranja, in novinarjev, ki poročajo o protestih," je povedala tiskovna predstavnica urada visoke komisarke Ravina Shamdasani.

Uporabljali so prave naboje

Iz urada so sporočili, da so oboroženi borci uporabljali prave naboje, da bi razgnali množice, pri čemer so bili od sredine avgusta ubiti najmanj štirje ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Orožje ne sme biti nikoli uporabljeno, z izjemo odziva na neposredno grožnjo smrti ali resne poškodbe," je dejala Shamdasanijeva.

Tiskovna predstavnica urada visoke komisarke je poudarila še, da novinarji, ki poročajo s protestov, ne bi smeli biti deležni represije. V sredo so v Afganistanu aretirali najmanj pet novinarjev, dva so več ur pretepali.

Grozi jim generacijska katastrofa

V organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) pa so ob tem danes opozorili, da zaradi nasilja, ki se Afganistanu obeta pod talibansko vladavino, grozi nazadovanje na področju izobraževanja.

"Število notranje razseljenih oseb bo glede na projekcije naraslo, s tem se povečuje tveganje za izgube pri učenju otrok in generacijsko katastrofo," so sporočili iz urada ZN s sedežem v Parizu. Po njihovih besedah je v nevarnosti "ogromen napredek", ki je bil v Afganistanu v zadnjih dveh desetletjih narejen na področju izobraževanja, poroča AFP.

Svetovni program za hrano (WFP), ki prav tako deluje v okviru ZN, je medtem posvaril, da 93 odstotkov gospodinjstev ne uživa zadostne količine hrane. "Starši izpuščajo obroke, da bi lahko otroci jedli," so sporočili. Te ugotovitve temeljijo na telefonski anketi, ki so jo opravili med 21. avgustom in 5. septembrom v vseh afganistanskih provincah.