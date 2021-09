Talibani so odgovorni za smrt visoko noseče policistke

Banu Nagar je kot policistka delala v lokalnem zaporu. Trije moški so po besedah sorodnikov vdrli v hišo, jo preiskali in nato zvezali družino.

Banu Nagar je kot policistka delala v lokalnem zaporu. Trije moški so po besedah sorodnikov vdrli v hišo, jo preiskali in nato zvezali družino. Foto: Reuters

Talibani, ki so pred slabim mesecem v Afganistanu prevzeli oblast, naj bi osem mesecev nosečo policistko Banu Negar ubili na njenem domu vpričo njenega moža in otrok.

Talibani naj bi bili odgovorni za smrt visoko noseče policistke Banu Nagar. Ta je umrla v svojem domu, v mestu Firozkoh v provinci Ghor, so priče povedale za BBC.

Talibani zanikajo povezavo s smrtjo nosečnice

Talibani kakršnokoli povezavo s smrtjo noseče ženske sicer zanikajo. Kot so dejali, incident preiskujejo. "Vemo, kaj se je zgodilo, in lahko zatrdim, da talibani niso vpleteni. Naša preiskava še poteka," je dejal Zabiullah Mujaheed, talibanski predstavnik za stike z javnostmi. Ob tem je poudaril, da so talibani že napovedali amnestijo za ljudi, ki so delali za prejšnjo upravo, incident pa označili za "osebno sovraštvo ali kaj drugega".

Podrobnosti incidenta ostajajo uganka, saj se prebivalci mesta Firozkoh zaradi maščevanja talibanov bojijo spregovoriti. Kljub temu so tri priče za BBC povedale, da so talibani v soboto napadli Negar in jo pred možem in otroki ustrelili. Trije moški so po besedah sorodnikov vdrli v hišo, jo preiskali in nato zvezali družino. Vlomilci so govorili arabsko.

Prizadevajo si spremeniti svoj ugled, a njihovo delovanje ostaja enako

Odkar so 15. avgusta talibani v Afganistanu prevzeli oblast, si prizadevajo spremeniti svoj ugled in se v javnosti prikazati kot strpnejši. Iz nekaterih delov države še vedno poročajo o njihovih brutalnih dejanjih in nasilju. Talibani so uradno dejali, da ne bodo iskali maščevanja proti tistim, ki so delali za nekdanjo vlado. Še naprej poudarjajo, da bodo ženske in dekleta obdržale svoje pravice, toda trenutna pravila kažejo na to, da se bo življenje žensk spremenilo.

Skupine za človekove pravice dokumentirajo poboje iz maščevanja, pridržanje in preganjanje verskih manjšin.