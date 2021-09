Berlin: Afganistanec z nožem zabodel žensko, ker je delala

Devetindvajsetletni državljan Afganistana je v mestnem parku na območju Wilmersdorfa v Berlinu napadel in hudo ranil 58-letno krajinsko vrtnarko. Napadel jo je, ker ni prenesel tega, da kot ženska dela. Pristopil je do nje, jo na kratko ogovoril, zatem pa izvlekel nož in jo nekajkrat zabodel v vrat, so zapisali na portalu Deutsche Welle.

Na pomoč ranjenki je prihitel 66-letni mimoidoči in ji poskušal pomagati, medtem pa je Afganistanec zabodel tudi njega. Oba napadena sta utrpela hude poškodbe.

Kaj je bil njegov motiv za napad?

Berlinsko državno tožilstvo je sporočilo, da so osumljenca nemudoma aretirali. Policija predpostavlja, da je vzrok za napad duševna bolezen ali pa sledenje islamistični ideologiji. V skladu z nemško zakonodajo o zasebnosti osumljenčeve in žrtvine identitete niso razkrili.