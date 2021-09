Uporniki trdijo, da so talibani v Panširju utrpeli velike izgube

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Talibani so po navedbah nekdanjih lokalnih političnih predstavnikov zaprli dostop humanitarne pomoči do province Panšir. "Ne dovolijo, da bi hrana ali kar koli drugega prišlo v Panšir," je povedal nekdanji poslanec Zal Mohamad Zalmaj Nuri. Foto: Reuters

Protitalibanski uporniki so danes sporočili, da so njihovi borci pregnali iz okrožja Parjan na severovzhodu province Panšir vse talibanske borce in ob tem slednjim povzročili velike izgube. Predstavnik Nacionalne odporniške fronte (FNR) Fahim Dašti je na Twitterju zapisal, da je bilo ubitih, ranjenih ali zajetih okoli tisoč talibanskih borcev. Teh navedb sicer ni bilo mogoče neodvisno preveriti.