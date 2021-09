Talibani trdijo, da so zavzeli provinco Panšir

Talibani so razglasili zmago in prevlado nad provinco Panšir severovzhodno od glavnega mesta Kabul. Na splet so naložili tudi posnetke, na katerih izobešajo zastave in trdijo, da je območje pod njihovo oblastjo. Uporniki medtem napovedujejo svojo prisotnost na območju ter nameravajo nadaljevati bojevanje in ostati na pomembnih strateških položajih.

Ahmad Masud, vodja Nacionalne odporniške fronte, je v avdioposnetku za nastali položaj okrivil mednarodno skupnost, ker je dovolila legitimacijo talibanom ter jim vlila pogum za vojaške in politične načrte.

V preteklih treh tednih so talibani prevzeli oblast nad državo in 15. avgusta tudi prestolnico Kabul, s čimer so spodkopali vlado, ki jo je podpirala skupnost z Zahoda. Mineva skoraj dvajset let od vstopa ameriške vojske na območje Afganistana, ki je talibane prisilil v umik.

Okrnjene so ženske pravice

V pokrajini Panšir živi od 150 tisoč do 200 tisoč prebivalcev. Območje je bilo tudi središče odpora v času pod Sovjetsko zvezo v 80. letih ter med letoma 1996 in 2001, ko so območje obvladovali talibani.

Pod vladavino talibanov so ženske prisiljene pokrivati obraz, zelo okrnjene so tudi njihove preostale pravice. Po poročanju BBC so v soboto ustrelili in ubili nosečo policistko Banu Negar, vendar so talibani zanikali kakršnokoli vpletenost in preiskujejo primer.