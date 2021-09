Velike Lašče: medveda poškodoval tako, da je ta poginil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste so včeraj okoli 17. ure obvestili o najdenem mrtvem medvedu na območju Velikih Lašč. Ugotovili so, da je neznani storilec enkrat ta konec tedna s strelnim orožjem medveda tako poškodoval, da je ta poginil.

Policisti so opravili ogled kraja, zdaj pa nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.