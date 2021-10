Putin: Talibane bomo izbrisali s seznama terorističnih organizacij

Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da bo Rusija talibane izbrisala s seznama terorističnih organizacij, poroča Al Jazeera. Odločitev so sprejeli po srečanju med visokimi predstavniki Moskve in Kabula. Putin je ob njenem razkritju tudi poudaril, da je bila odločitev ameriškega predsednika Joeja Bidna o umiku vojske iz Afganistana pravilna.

Denar, ko boste spoštovali človekove pravice!

Podprl je tudi idejo Organizacije združenih narodov za pripravo donatorske konference za Afganistan, ki mu, potem ko so oblast prevzeli talibani, grozi gospodarski kolaps. Večina zahodnih držav donatorski konferenci nasprotuje, ker po njihovem mnenju talibani kršijo človekove pravice. Šele ko bodo talibani ženskam vrnili pravice, opustili javno mučenje in usmrtitve ter tudi deklice spustili v šole, so se zahodne države pripravljene pogovarjati o donacijah.

Talibani kljub drugačnim obljubam nadaljujejo zatiranje žensk

Talibani so včeraj vsem ženskam, ki so zaposlene v državni upravi, sporočili, naj prihodnji teden ne pridejo več v službo, poroča The Washington Post. Kot so pojasnili, gre menda le za začasen ukrep, dokler ne predstavijo novega načrta vključitve žensk v državno upravo. Odločitev ne vključuje žensk, ki delajo ali v zdravstvu ali v šolstvu. Kot so obljubili talibani, bodo ženske do nadaljnjega kljub odsotnosti z dela še vedno dobivale plačo.