V eksploziji pred mošejo v Kabulu ubita najmanj dva civilista

V eksploziji v bližini mošeje v Kabulu je bilo danes ubitih "več civilistov", so sporočili talibani. Afganistansko notranje ministrstvo je sicer navedlo, da sta umrla dva civilista, trije pa so bili ranjeni. V mošeji je potekala molitvena slovesnost za pretekli teden preminulo mamo tiskovnega predstavnika talibanov Zabihulaha Mudžahida.

Eksplozija je odjeknila v bližini vhoda v mošejo Eid Gah v afganistanski prestolnici, je na Twitterju zapisal Mudžahid, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zapisal je, da je umrlo več civilistov.

"Po naših prvih informacijah sta bila v eksploziji ubita dva civilista, trije pa ranjeni," je povedal tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Kari Sajed Kosti.

Danes popoldne je v mošeji potekala molitvena slovesnost za Mudžahidovo mamo, ki je umrla pretekli teden. Mudžahid je v soboto na Twitterju vse ljudi in prijatelje povabil, naj se udeležijo molitve.

Lastnik bližnje trgovine je za AFP povedal, da je slišal eksplozijo v bližini mošeje, ki je sledila streljanju. "Tik pred eksplozijo so talibani blokirali cesto, da bi v mošeji imeli molitveno slovesnost za Mudžahidovo mamo," je dejal.

Novinarji AFP poročajo, da so na dveh krajih v Kabulu slišali eksplozije in streljanje. Reševalna vozila pa so ranjene vozila v kabulsko bolnišnico. Iz bolnišnice so sporočili, da zdravijo štiri ranjene.

Eksplozija je odjeknila približno mesec in pol po tistem, ko so talibani po umiku tujih sil prevzeli oblast v državi. Danes je v prestolnici potekalo prvo veliko zborovanje v čast talibanski zmagi. Zbralo se je okoli 1500 podpornikov talibanskega gibanja, med katerimi so bili zgolj moški in fantje.