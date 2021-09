Talibani trupla domnevnih ugrabiteljev javno obesili na žerjav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Talibani, ki so avgusta prevzeli oblast v Afganistanu, so v opozorilo v mestu Herat javno obesili na žerjav trupla štirih domnevnih ugrabiteljev.

Kot piše BBC, je nek krajevni uradnik povedal, so domnevni ugrabitelj umrli v strelskem spopadu, ki je izbruhnil, ko so hoteli ugrabiti nekega poslovneža in njegovega sina.

Talibani pravijo, da gre za svarilo drugim ugrabiteljem

Novinarska agencija AP je poročala, da je v središču Herata na žerjavu viselo truplo. Vezir Ahmad Sediki, trgovec v Heratu, je agenciji povedal, da so talibani v središče mesta privlekli štiri trupla, eno truplo so obesili tam, preostala pa odvlekle v druge dele mesta, kjer so jih prav tako javno obesili.

Namestnik guvernerja Herata Mulvaj Šair Ahmad Emar je za nek krajevni medij dejal: "Njihova trupla smo obesili, da bodo svarilo tudi za druge ugrabitelje." Posnetki, ki so objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo talibane, ki so pripeljali okrvavljena trupla na tovornjaku, in žerjav, ki dviga eno od trupel.