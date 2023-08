Oblekle so se v burkinije in se kopale z muslimankami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 50 žensk in nekaj moških se je danes na priljubljeni tržaški mestni plaži Pedocin, ki ima ločeni območji za moške in ženske, kopalo oblečenih. To so storili v znak solidarnosti z muslimankami, ki jim pred tednom dni na tej plaži v Trstu niso dovolili kopanja, ker so bile oblečene v burkinije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Trieste, il bagno di protesta con i vestiti: “Noi solidali con le donne musulmane” https://t.co/DOawfpwX9s — La Stampa (@LaStampa) August 20, 2023

Potem, ko so v morju plavale večinoma v spodnjem perilu, nekatere pa tudi v burkinijih, je ena od žensk danes povedala, da so se za to odločile, ker želijo povedati, da je narobe, če drugim ženskam ne dovolijo, da bi se kopale v morju.

Plaža Pedocin je sicer edina v Evropi, ki je razdeljena z zidom na ženski in moški del. Ločena je že od odprtja v začetku 20. stoletja.

V okoli 30 kilometrov oddaljenem Tržiču je sicer županja desnosredinske Lige Anna Maria Cisint že napovedala, da bodo do oktobra prepovedali ženskam kopanje v burkinijih ali drugih oblačilih. Burkini so namreč kopalke, ki jih nekatere muslimanke uporabljajo za pokrivanje telesa in las med plavanjem.