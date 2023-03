Volitve v sosednji državi, ki jih je najbolj razburkala "slovenizacija"

Na avstrijskem Koroškem bodo to nedeljo volitve novega deželnega zbora. Po anketah se zmaga nasmiha socialdemokratom (SPÖ), daleč za njimi so na drugem mestu svobodnjaki (FPÖ), ki so v kampanji skušali nabirati volilne glasove tudi z bojem proti "slovenizaciji". Na preboj v deželni parlament v Celovec upa tudi koroška Slovenka Olga Voglauer, ki je vodilna kandidatka koroških Zelenih.

Po javnomnenjski anketi, ki jo je izvedel inštitut Market-Lazarsfeld in je bila objavljena 25. februarja, bodo na deželnih volitvah na avstrijskem Koroškem prepričljivo slavili avstrijski socialdemokrati (SPÖ) na čelu z dozdajšnjim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem, ki je na čelu avstrijske Koroške od leta 2013.

Velik zaostanek svobodnjakov za socialdemokrati

Zgoraj omenjena anketa SPÖ napoveduje 42 odstotkov glasov, kar je nekaj manj, kot so dobili na zadnjih deželnih volitvah leta 2018 (47,94 odstotka). Na drugem mestu, in to s precejšnjim zaostankom, so FPÖ, ki jim anketa napoveduje 26 odstotkov (leta 2018 so prejeli 22,96 odstotka). Na tretjem mestu po anketi je populistična stranka Ekipa Koroška (v izvirniku: Team Kärnten – TK); dobili naj bi 12 odstotkov glasov. To je precej več kot leta 2018, ko jim je uspelo prepričati 5,67 odstotka volivcev, ki so se udeležili koroških deželnih volitev.

Šele na četrtem mestu po anketi so avstrijski konservativci iz ljudske stranke (ÖVP), ki so na nacionalni ravni najmočnejša stranka. Anketa jim letos napoveduje deset odstotkov glasov, leta 2018 pa so dobili 15,45 odstotka.

Slovenka na čelu koroških Zelenih

Nekaj možnosti za preboj v deželni zbor v Celovcu imajo tudi Zeleni in liberalna stranka Neos. Obema anketa napoveduje štiri odstotke glasov. Na zadnjih volitvah leta 2018 ne Zelenim ne liberalcem ni uspel preboj v deželni zbor. Vodilna kandidatka koroških Zelenih je koroška Slovenka Olga Voglauer.

Na volitvah leta 2018 so v 36-članskem deželnem zboru socialdemokrati dobili 18 sedežev, svobodnjaki devet, konservativci šest in "ekipovci" tri. Vzvodi oblasti v deželi so po volitvah ostali v rokah SPÖ in ÖVP, ki imata na avstrijskem Koroškem skupaj v rokah škarje in platno že od leta 2013. Kot zanimivost – na volitvah leta 2018 so se socialdemokrati najbolje odrezali na jugovzhodu Koroške, kjer večinoma živijo pripadniki slovenske manjšine.

Slovenska manjšina

Na avstrijskem Koroškem poleg nemško govoreče skupnosti živi tudi slovenska manjšina. V 19. stoletju so koroški Slovenci predstavljali tretjino prebivalcev takratne avstrijske dežele Koroške. Na jugovzhodu dežele so predstavljali veliko večino. Leta 1818 je v takratnih mejah avstrijske dežele Koroške živelo 118 tisoč Slovencev.

Koroška Slovenka Olga Voglauer je voditeljica Zelenih na Koroškem in glavna kandidatka Zelenih na koroških deželnih volitvah. Če bo Zelenim uspelo preskočiti petodstotni volilni prag (ankete jim merijo okoli štiriodstotni prag), bo Voglauerjeva zagotovo dobila sedež v koroškem deželnem zboru. Voglauerjeva je od leta 2019 tudi poslanka v avstrijskem parlamentu. Foto: Guliverimage

V poznejših desetletij, še zlasti proti koncu 19. stoletja, pa je zaradi ponemčevanja njihovo število strmo padalo. Po popisu leta 1880, kjer so upoštevali t. i. sporazumevalni jezik, so našteli nekaj več kot 80 tisoč Slovencev, leta 1910 le še nekaj več kot 60 tisoč in leta 1923 le še nekaj več kot 23 tisoč Slovencev.

Na avstrijskem Koroškem je na začetku letošnjega leta živelo nekaj več kot 564 tisoč prebivalcev. Volilno pravico jih ima približno 480 tisoč.

Nabiranje glasov s strašenjem pred Slovenci

Po popisu leta 2001 je slovenščino kot sporazumevalni jezik navedlo približno 13 tisoč prebivalcev avstrijske Koroške. Slovenska narodna zavest in jezik sta še najbolj trdna južno od reke Drave. Kljub majhnemu številu koroških Slovencev (ti zdaj predstavljajo le okoli 2,3 odstotka prebivalcev vse avstrijske Koroške) pa so si stranke na desni strani avstrijske politike glasove pogosto nabirale z bojem proti t. i. slovenizaciji avstrijske Koroške.

To velja zlasti za zdaj že pokojnega koroškega deželnega glavarja Jörga Haiderja, ki je bil tudi dolgoletni vodja avstrijskih svobodnjakov. To protislovensko retoriko so v FPÖ spet obudili pred letošnjimi deželnimi volitvami.

Mladi svobodnjaki dvignejo prah

Podmladek FPÖ je tako volivce na avstrijskem Koroškem v svoji objavi na družbenem omrežju Instagram pozval, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokrate in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele. Objava, ki so jo mladi koroški svobodnjaki pozneje sicer umaknili, je dvignila veliko prahu na obeh straneh Karavank.

Vodja koroških svobodnjakov Erwin Angerer je glavni izzivalec socialdemokrata Kaiserja. Volilne glasove na Koroškem svobodnjaki nabirajo tudi s strašenjem s t. i. slovenizacijo. Foto: Guliverimage

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so zaradi objave avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve posredovali noto ter opravili pogovor z avstrijsko veleposlanico Elisabeth Ellison-Kramer, ki se je v imenu Avstrije odločno distancirala od omenjene objave.

Boj proti "slovenizaciji" kot del političnega programa

Avstrijski časnik Kleine Zeitung je pozneje objavil, da je pojem slovenizacija na svojem letaku uporabljala tudi FPÖ in ne zgolj njen podmladek. Na letaku, ki so ga kmalu umaknili, je bilo zapisano nasprotovanje "nadaljnji slovenizaciji naše dežele".

Vodja svobodnjakov v koroškem deželnem zboru Toni Schweiger je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal, da gre pri tem za vprašanje okrožnih sodišč. Koroški svobodnjaki imajo v poglavju svojega programa, ki ima naslov Koroška naj ostane Koroška, tudi nasprotovanje slovenizaciji koroškega sodstva: da bi z zaprtjem majhnih dvojezičnih sodišč v Pliberku, Borovljah in Železni Kapli okrožna sodišča v Velikovcu, Celovcu in Beljaku postala dvojezična.

Kot je za STA ocenil vodja stranke slovenske manjšine Enotna lista (EL) Gabriel Hribar, med Slovenci, ki kandidirajo na volitvah, poleg Voglauerjeve dobro kaže tudi Francu Jožefu Smrtniku na listi Ekipe Koroška, v primeru prepričljive zmage SPÖ pa morda nekoliko pozneje, po oblikovanju deželne vlade, v parlament v Celovcu pride še predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, ki je 18. na listi te stranke. Na volitvah leta 2018 je bila v koroški deželni zbor izvoljena koroška Slovenka Ana Blatnik, članica SPÖ.