Minister Arčon zaskrbljen nad pozivom k ustavitvi slovenizacije avstrijske Koroške

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes izrazil zaskrbljenost nad torkovo spletno objavo koroške veje mladinske organizacije avstrijskih svobodnjakov (FPÖ), v kateri so pozvali k ustavitvi slovenizacije na avstrijskem Koroškem. Dejal je, da bi pričakovali, da imajo predvsem mladi "bolj odprte poglede".

"Še posebej skrb vzbujajoče je, da protislovenska gesla izrekajo prav mladi, od katerih bi pričakovali, da imajo odprte poglede in razumejo, kako raznolikost bogati EU," je dejal Arčon, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V odzivu je poudaril še, da je pomembno, da je Slovenija "dosledna v zaščiti pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter da se odločno odzove na pojave, ki so protievropski in nas namesto v prihodnost obračajo v preteklost".

Podmladek FPÖ je pred deželnozborskimi volitvami na avstrijskem Koroškem volivce pred dnevi pozval, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo slovenizacijo dežele, kar je povzročilo nemalo razburjenja.

Arčon je danes pozdravil odziv slovenskega zunanjega ministrstva na sporno objavo. Zunanje ministrstvo je namreč Avstriji posredovalo verbalno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost nad objavo in na pogovor poklicalo veleposlanico Avstrije v Sloveniji.

"Ta objava predstavlja zavržno dejanje zoper slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem," so v četrtek sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Dodali so, da Slovenija poziva Avstrijo k ukrepanju in polni uresničitvi 7. člena avstrijske državne pogodbe.