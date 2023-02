Tannerjeva: Objava podmladka avstrijskih svobodnjakov je nedopustna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska obrambna ministrica Klaudia Tanner je danes kot nedopustno označila objavo koroške veje podmladka avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ), v kateri so volivce pozvali, naj z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele. Pri tem je še poudarila, da so narodne skupnosti integralni del Avstrije.